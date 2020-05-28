ВОДНИМ СПЛАВОМ – ПО КОРОНАВІРУСАХ!

Нещодавно працівники Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді разом із туристичним клубом «Крила мандрів» Льотної академії Національного авіаційного університету вирушили у науково-дослідницьку експедицію, щоб вивчити туристсько-краєзнавчі можливості річки Інгул в межах Кіровоградської області.

За мету мандрівки поставили визначити, чи можна ходити тут у туристсько-спортивні водні (і, можливо, пішохідні) походи з учнями та студентами. Тож за чотири дні група з семи туристів -водників – Андрія Лісоти, Данила Назаренка, Валерія Корчагіна, Миколи Олексина, Олександра Залевського та Віталія Баранова – на чолі з президентом Кіровоградської обласної федерації спортивного туризму Олександром Колотухою трьома каяками пройшла 130 кілометрів акваторією Інгулу. Стартували мандрівники біля Тарасівки, що у Новгородківському районі, а фінішували на Софіївському водосховищі, що на кордоні з Миколаївською областю.

– Чому саме зараз? Бо епідемія коронавірусу в країні та світ навряд чи дозолить в цьому сезоні оздоровитися у традиційних туристичних та курортно-лікувальних регіонах України та за її межами. Тому на часі -дослідження рекреаційно-туристських ресурсів власного регіону, пошук та запровадження нових, нетрадиційних та більш заощадливих способів відпочинку і оздоровлення, зокрема, нашого підлітків, – зазначив Олександр Колотуха. За його словами, ця експедиція стала продовженням досліджень чотирирічної давнини, проведених відомим в нашій області науковцем, кандидатом географічних наук Андрієм Домаранським з групою студентів-географів. Результатом попередніх досліджень стала краєзнавча карта-схема «Височинне Поінгулля і його цікаві місця».

Під час мандрівки її учасники не лише насолоджувались краєвидами, а й проводили туристсько-спортивну оцінку перешкод, визначали безпечні варіанти їхнього подолання, розробляли варіанти графіків руху дитячих та студентських туристських груп з визначенням місць туристських стоянок. А перешкод на Інгулі вистачало – і перекати, і шивери, і притиски, і «гатки» колишніх млинів та греблі непрацюючих ГЕС… Проблемою стали також ділянки річки з густою рослинністю, низькі мости, гілляки похилених дерев (особливо небезпечні) і навіть пороги. Зокрема, Лозуватський поріг, поріг Монастирище, каскад Любовицьких порогів визначені мандрівниками як пороги другої + категорії складності, безпека проходження яких залежить як від рівня води, так і від майстерності туристів-водників.

Суттєву підтримку експедиції надала Кропивницька міська федерація спортивного туризму на чолі з Олександром Горбуновим, забезпечивши учасників плавзасобами – двомісними каяками «Колібрі» та засобами безпеки.

Як розповіли учасники водного сплаву після повернення, природа довкілля створювала напрочуд позитивний емоційний фон. Адже такої кількості та розмаїття диких птахів, тварин, берегової флори та річкової фауни вони не очікували. Вкотре вразила краса гранітних скель Монастирища, втім не менш привабливих скельних комплексів в Поінгуллі – десятки. Район в цілому екологічно чистий, не охоплений масовим туризмом. Ще одним позитивом стали люди – місцеві мешканці доволі привітні, залюбки раді допомогти. А от відвідування могили Героя Небесної сотні Віктора Чміленка в Борисівці та зустріч з його родиною надовго залишили щем у серцях.

Підсумком проведеної експедиції стала детальна розробка маршрутів водних туристсько-спортивних походів І – ІІІ ступенів складності. Учасники сподіваються, що вже в цьому туристському сезоні за цими маршрутами вирушать дитячо-юнацькі та студентські туристські групи. Для збереження чистоти довкілля маршрутно-кваліфікаційна комісія Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді максимально налаштовуватиме туристів на збереження природи, вивіз сміття, інші екологічні заходи. Також у найближчих планах туристів після карантину – відкриття мобільного наметового дитячого табору для дитячо-юнацьких і студентських груп з метою використання як на цьому маршруті, так і на інших маршрутах теренами області.

Максим Гуцалюк, фото учасників мандрівки