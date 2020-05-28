ЗДАЄТЬСЯ, В КРАЇНІ СКІНЧИЛИСЯ “МЄНТИ”

Коли у 2015 році створювалася поліція України (чи просто перейменували міліцію в поліцію), у певної частини суспільства були якісь надії на те, що в нас нарешті з’явиться сильний, чесний, потужний орган охорони порядку. Втім, майже одразу по цих надіях було завдано потужного удару, коли через процедуру переатестації до поліції потрапили ті колишні, кого нема де й таврувати. Хоча певний час рейтинг довіри до нової поліції в народі був доволі високим. Та люди у формі на японських гібридних авто намагалися зробити усе, щоб поліцейських все частіше порівнювали з поліцаями.

2 липня 2013 року тоді ще міліціонери у Врадіївці на Миколаївщині побили та зґвалтували жінку, продавчиню 29 років. Вижила, дала свідчення проти своїх кривдників – капітана та лейтенанта. Вам нічого не нагадує з останніх подій? Кагарлик Київської області. Лейтенант та майор, але вже не якоїсь там міліції, а Поліції, яка «с народом», побили та зґвалтували 26-річну жінку.

Що змінилося, окрім назви, форми, відеореєстраторів та якості й кількості авто, на яких роз’їжджають правоохоронці? (Та і за авто велика подяка японцям, які їх за кіотським протоколом нам підігнали, бо якби ці гроші компенсації дали напряму нашому уряду, ніхто б їх вже більше не побачив).

Найстрашніше, що в кожній області є своя Врадіївка і свій Кагарлик. Пригадаймо події на нашій рідній Кіровоградщині. Як раз у ті дні 2015 року, коли починалося реформування правоохоронного органу, тоді ще міліціонери у Великій Висці схопили двох хлопців і вибили з них зізнання в крадіжці. Нещадно били, засовували у сейф в кабінеті №19 райвідділку (весь район знає цю катівню), загрожували зґвалтуванням, і коли з побитих хлопців постягували штани, ті все підписали. У підсумку з хлопців зняли обвинувачення і все. А «правоохоронці», здається, і зараз «служать закону»!

У грудні 2016 у самому Кропивницькому катували хлопця, аби він узяв на себе крадіжку. До статевого органу хлопця під’єднували дріт і катували електричним струмом. Це вже поліція робила, не міліція. А потім поліціянти не пускали прокуратуру в кабінет , де все відбувалося. Та якось все ж розібрались. І навіть, здається, звільнили катів. Але про покарання не йдеться!

А минулого року у Кропивницькому один патрульний трохи «перевищив повноваження», та так, що затриманий ним водій помер просто біля автомобіля. За іронією долі, померлий – сам колишній міліціонер, майор. Справу розслідують скоро вже рік як. Поліцейського відсторонили від служби. Як ви думаєте, легше від того рідним померлого?

Схоже на те, що професійні, порядні, безкорисливі правоохоронці залишилися лише в серіалах на телебаченні. Бо у житті їх не зустрінеш. Сотні є історій, коли відбувається щось нице, ганебне, а правоохоронці стоять неподалік та спостерігають. Як, наприклад, днями у Києві, коли грабували та нищили виставку картин з колекції Порошенка якісь чоловічки без знаків розрізнення. Поліція героїчно була осторонь. Як у старому анекдоті – «Ми міліція, ми маємо слідкувати за порядком, а за непорядками ми не маємо стежити». А непоганий все ж був російський серіал «Мєнти». Такі вони там були відносно нормальні. Навіть слово «мєнти» стало звучати у трохи позитивному ключі. Недовго.

Геннадій РИБЧЕНКОВ