КОРОНАВІРУС ВИЯВИЛИ ЩЕ В ТРЬОХ МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

У Кіровоградській області минулої доби обстеження методом ПЛР-реакції пройшли 426 осіб. Позитивні результати діагностики виявили в трьох мешканців регіону.

Андрій Балонь сьогодні, 4 червня. Про це повідомив голова ОДАсьогодні, 4 червня.

“Нові випадки захворювання на коронавірус виявили в 60-річної жінки з с. Піщаний Брід Добровеличківського району та двох жінок віком 62 та 35 років із Кропивницького”, – повідомив голова ОДА.

Як зазначив Андрій Балонь, є і гарні новини. Від коронавірусу одужали шестеро мешканців області. Із них – три жінки й два чоловіка з Кропивницького та чоловік із Малої Виски.