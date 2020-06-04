ПЕТИЦІЇ, СУДИ ТА МІТИНГИ: ЯК ГРОМАДИ ВІДВОЙОВУЮТЬ ПРАВО НА ІСНУВАННЯ

Рішення уряду, яким більше сотні об’єднаних громад були «перекроєні» без врахування побажань власне громад, викликало хвилю обурення. Про те, що саме відстоювали громади Кіровоградщини під Кабміном, чи можна подати на уряд до суду та де підписати петицію на підтримку місцевого самоврядування – розповідає «Народне слово».

Громади в урядовому кварталі

Минулого тижня, а саме 29 травня, біля будівель Кабінету міністрів та Офісу Президента зібралися представники з усієї України, щоб висловити протест проти порушення прав та інтересів об’єднаних територіальних громад. Такий супротив був викликаний рішенням урядовців, які затвердили перспективні плани утворення громад по областях, не враховуючи ні спроможності ОТГ, ні власне бажання мешканців цих територій. Так, частини деяких ОТГ просто від’єднали і «приписали» іншим громадам, а деякі взагалі у перспективному плані не згадуються. Таким чином 127 діючих ОТГ потрапили під загрозу ліквідації.

Тож під егідою Асоціації об’єднаних тергромад України люди зібралися в Києві, щоб донести свої вимоги до урядовців. Голова Асоціації, лідер Новоукраїнської ОТГ Кіровоградської області Олександр Корінний зазначив, що примусове приєднання є неприпустимим і суперечить п’ятій статті Європейської Хартії місцевого самоврядування. Приєднання громади має відбуватися виключно за згодою громади.

– Ми закликаємо Кабінет Міністрів переглянути перспективні плани формування території громад областей і дати шанс на подальший розвиток діючим ОТГ. Ми просимо зустрічі, просимо діалогу, просимо, щоб наші громади існували і після 20 жовтня 2020 року, після місцевих виборів. Тут немає політики або особистого. Тут є боротьба людей за можливість самим вирішувати свою долю, – заявив Олександр Корінний під час мітингу.

Асоціація ОТГ висловила свою позицію щодо ситуації: громади, які пройшли шлях добровільного об’єднання, вибори, перші кроки становлення і розвитку, успішно надають послуги мешканцям – не можуть бути примусово ліквідованими. Формування нового адміністративно-територіального устрою України на базовому рівні має відбутись на основі вже діючих об’єднаних громад, які зрушили реформу. «Йдеться не лише про ліквідацію ОТГ. Це – руйнування цінностей демократичного, добровільного об’єднання громад та довіри, що лише почала формуватись між державою і громадами», – зазначають в Асоціації.

«Переполовинена» Кіровоградщина

Цікаво, що в той же день, 29 травня, на сайті «Урядовий портал» опублікували прийняте ще 13 травня розпорядження «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області». Згідно з планом, в області передбачили 48 тергромад. Це Благовіщенська, Бобринецька, Витязівська, Кетрисанівська, Вільшанська, Гайворонська, Заваллівська, Голованівська, Перегонівська, Побузька, Добровеличківська, Піщанобрідська, Помічнянська, Тишківська, Долинська, Гурівська, Дмитрівська, Суботцівська, Компаніївська, Соколівська, Первозванівська, Великосеверинівська, Аджамська, Катеринівська, Маловисківська, Смолінська, Злинська, Мар’янівська, Новгородківська, Новоархангельська, Новомиргородська, Новоукраїнська, Рівнянська, Ганнівська, Глодоська, Олександрівська, Новопразька, Червонокам’янська, Приютівська, Пантаївська, Онуфріївська, Петрівська, Великоандрусівська, Устинівська, Знам’янська, Кропивницька, Олександрійська та Світловодська ОТГ.

Як ми писали в попередніх номерах «НС», при цьому декілька громад Кіровоградщини переполовинили,а деякі взагалі не внесли до перспективного плану. Нагадаємо: вже існуючі Олексіївську та Попельнастівську ОТГ вирішили приєднати до інших громад, в Новомиргородському та Новоархангельському районах замість запропонованих декількох громад урядовці пішли за принципом «один район – одна громада», вісім сіл Приютівської громади «передають» іншій ОТГ (без згоди мешканців цих самих сіл).

Тож не дивно, що у мітингу під Кабміном взяли участь багато мешканців Кіровоградщини.

Зустрінемося у суді!

Метою адміністративно-територіальної реформи є посилення повноважень і можливостей на місцях та децентралізація влади. Тобто громади самі вирішують, які ОТГ утворити, прописують свій план розвитку та розраховують економічну спроможність, виходять на міжбюджетні зв’язки, тобто отримують фінансування з держбюджету напряму, без посередників у вигляді адміністрацій, що знищує можливість «відкатів» та корупційної складової.

Збиралися громадські слухання, люди ухвалювали рішення. Аж тут уряд затвердив плани, що подані облдержадміністраціями і не збігаються з рішеннями мешканців територій. Зрозуміло, що активні громадяни вирішили добиватися справедливості у правовому полі – через суд. Громади населених пунктів на Арабатській Стрілці Херсонщини, Оводністровська та Сокирянська об’єднані громади Чернівецької області, Войнашівська громада з Вінниччини – чи не з кожної області одна або декілька громад готую ь судові позови, плануючи оскаржити рішення Кабміну і затверджені ним перспективні плани у суді.

Щодо Кіровоградщини, то в попередніх номерах ми повідомляли, що до суду звернуться Попельнастівська та Олексіївська громади. Вже 1 червня рада Приютівської ОТГ повідомила, що подає судовий позов до Окружного адміністративного суду міста Київ на розпорядження Кабміну від 13 травня. Мешканців обурило, що територія нинішніх Ізмайлівського та Головківського старостинського округів Приютівської тергромади чомусь «приписали» до складу майбутньої Олександрійської міської об’єднаної територіальної громади.

В уряді ж цю ситуацію не коментують.

Петиція від громад до Президента

Вже у вівторок, 2 червня, на сайті інтернет-представництва президента з’явилась петиція з вимогою не допустити ліквідацію об’єднаних територіальних громад. Авторство петиції належить Асоціації ОТГ України. Асоціація звернулась до глави держави з вимогою зберегти ОТГ, які пройшли демократичний шлях створення, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

«Переважна більшість ОТГ категорично проти їх примусового приєднання до інших громад. Адже більша частина з них мають середній та високий рівень спроможності, забезпечують належний рівень надання послуг, проводять значну проєктну діяльність. Такий несправедливий підхід до формування перспективних планів, які знищують діючі ОТГ, призводить до соціальної напруги, протестів, втрати довіри до держави», – йдеться у тексті петиції.

Детально ознайомитись з текстом петиції і підписати її можна за посиланням.