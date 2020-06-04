РУХ АВТОБУСІВ У МЕЖАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОВНІСТЮ ВІДНОВИВСЯ

Кіровоградській області відновились рейси на всіх внутрішньообласних маршрутах.

Таких в регіоні налічують 129. Середня завантаженість автобусів сягає максимум сім пасажирів.

Про це повідомив керівник управління інфраструктури ОДА Володимир Дмитренко.

«Спільно з представниками Управління Укртрансбезпеки провели перевірку дотримання перевізниками заходів із запобігання поширення коронавірусу під час здійснення перевезень. Згідно результатів обстежень, можу ствердно говорити, що автостанції та перевізники дотримуються умов карантину», – проінформував Володимир Дмитренко.

Щодо міжобласних маршрутів, наразі відновлено 32 рейси. Ще шість планують відновити до 5 червня. Також поступово відновлюється перевезення пасажирів залізничним транспортом.