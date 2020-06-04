ХТО ПРОГУЛЮВАВ, А ХТО НЕ ЗВІТУВАВ – ЯК ПРАЦЮВАЛИ ДЕПУТАТИ КРОПИВНИЦЬКОГО

Наприкінці травня активісти громадської організації «Асоціації політичних наук» представили результати моніторингу роботи депутатів місцевих рад обласних центрів України загалом і Кропивницького зокрема.

Як зазначив голова «АПН» Дмитро Сінченко, вивчалася діяльність місцевих обранців за 2019 рік, а сам аналіз був зроблений в рамках кампанії громадського моніторингу «Атестація місцевих рад», яка здійснюється вже четвертий рік поспіль.

Громадські аналітики брали до уваги такі показники, як інформування депутатами про свою діяльність в межах повноважень, здійснення прийому громадян, відвідування сесій та засідань постійних комісій, звітування перед громадянами тощо.

– Депутати, які отримали найбільше умовно «позитивних» або «негативних» оцінок експертів, визначаються як «лідери» або «аутсайдери» року. Хочу наголосити, що це не об’єктивний показник, а думка експертів, яка базується на відповідності або невідповідності обраним критеріям, – пояснила аналітикиня «Асоціації політичних наук» Юлія Бочарова-Туз.

Тож депутатам за загальною кількістю відповідності критеріям їхньої діяльності на четвертому році повноважень аналітики ставили оцінку від одного балу до п’яти. Як виявилося, серед обласних центрів «відмінниками» похизуватися можуть Львів (тут 15 таких депутатів), Одеса (троє депутатів), та по одному «відміннику» у Херсоні та Хмельницькому. Щодо власне Кропивницького, то в нас 12 депутатів та депутаток міськради отримали «четвірку»: Михайло Бєжан, Тетяна Волкожа, Юрій Гребенчук, Володимир Зайченко, Сергій Кріпак, Рафаель Санасарян, Григорій Сергієнко, Андрій Табалов, Олександр Цертій, Олександр Шамардін, Катерина Шамардіна, Валентина Яремчук.

По три бали набрали 18 обранців, ще 11 відпрацювали на оцінку «два». оцінку в одиницю отримав один депутат Кропивницького – Богдан Товстоган.

При визначенні «лідерів» та «аутсайдерів» для експертів, як пояснила Юлія Бочарова-Туз, найбільш визначальним став критерій відкритості до виборців та прозорість діяльності. Також до уваги бралися подання депутатських запитів та інша активність у рішенні проблем свого округу. І звісно ж, дисципліна відвідування засідань комісій та сесій, внесення поправок і пропозицій тощо.

Щодо особистого прийому депутатом громадян, то тут аж 32 міські обранці можуть похизуватися щомісячною зустріччю з обранцями, або навіть частіше. Ще дев’ятеро проводять прийом або не регулярно, або не особисто, або рідше разу на місяць. А ось чи проводить особистий прийом Богдан Товстоган, громадські активісти виявити не змогли.

На четвертому році повноважень депутати б мали звикнути до думки, що про свою діяльність слід регулярно звітувати перед виборцями, а не лише напередодні виборів. Ось у Кропивницькому 14 депутатів для цього активно використовують соцмережі, ще 21 або регулярно обирає для висвітлення діяльності шпальти газет, або зрідка соцмережі, а шестеро взагалі не інформують виборців.

Та розповідати про свою діяльність можна також і через депутатські звіти. Як виявилося, всім вимогам законодавства відповідають річні звіти Михайла Бєжана, Тетяни Волкожи, Юрія Гребенчука, Андрія Табалова, Олександра Шамардіна, Катерини Шамардіної, Валентини Яремчук. А ось 17 депутатів взагалі не оприлюднили своїх звітів за 2019 рік.

Щодо сесійної дисципліни, то тут свої обов’язки у 2019 році на «відмінно» виконували 26 депутатів міськради Кропивницького, відвідавши понад 90 відсотків сесійних засідань. Від 70 до 90 відсотків сесій відвідали дев’ятеро, а один депутат з’явився менше ніж на половині всіх сесій в період з й листопада 2018 року по 31 жовтня 2019 року – знову ж таки, йдеться про Богдана Товстогана.

Щодо відвідуваності засідань постійних комісій, то Ігор Захаров, Сергій Калапа, Андрій Кролевець, Валерій Шутка та (знову ж таки!) Богдан Товстоган пропустили більше половини засідань в Кропивницькому у 2019 році.

За підсумками моніторингу за 2019 рік громадські аналітики дійшли до висновку, що за сумою оцінок за всіма обраними критеріями «лідерами» в Кропивницькій міськраді стали Валентина Яремчук, Олександр Цертій та Михайло Бєжан. «Аутсадерами» названо Віталія Бєлова, Вадима Дригу, Рафаеля Санасаряна, Андрія Табалова, Олександра Шамардіна та (сюрприз-сюрприз!) Богдана Товстогана.