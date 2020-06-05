ДОЗВОЛИЛИ ХОДИТИ ДО КАФЕ ТА ЦЕРКВИ: НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗНОВУ ПОМ`ЯКШИЛИ КАРАНТИН

Відсьогодні на Кіровоградщині вводиться черговий етап послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь сьогодні, 5 червня.

– Проте це не означає, що карантин скасовано взагалі. Обмеження є адаптивними, тому закликаю всіх мешканців області й надалі ретельно дотримуватись заходів індивідуального захисту.

Інформуємо, що зміниться вже з 5 червня:

Відновиться робота закладів харчування. Кафе та ресторани зможуть приймати відвідувачів не лише на літніх терасах, а й усередині приміщень за умови розташування місць для сидіння між сусідніми столами не менше ніж 1,5 м і забезпечення працівників усіма необхідними засобами захисту. При цьому за одним столом дозволяється сидіти максимально чотирьом клієнтам без урахування дітей віком до 14 років.