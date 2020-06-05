ДОЗВОЛИЛИ ХОДИТИ ДО КАФЕ ТА ЦЕРКВИ: НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗНОВУ ПОМ`ЯКШИЛИ КАРАНТИН

Відсьогодні на Кіровоградщині вводиться черговий етап послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь сьогодні, 5 червня.
– Проте це не означає, що карантин скасовано взагалі. Обмеження є адаптивними, тому закликаю всіх мешканців області й надалі ретельно дотримуватись заходів індивідуального захисту.
Інформуємо, що зміниться вже з 5 червня:
Відновиться робота закладів харчування. Кафе та ресторани зможуть приймати відвідувачів не лише на літніх терасах, а й усередині приміщень за умови розташування місць для сидіння між сусідніми столами не менше ніж 1,5 м і забезпечення працівників усіма необхідними засобами захисту. При цьому за одним столом дозволяється сидіти максимально чотирьом клієнтам без урахування дітей віком до 14 років.
Дозволяється збільшити кількість учасників релігійних заходів із розрахунку одна особа на 5 м² площі приміщення будівлі.
Може збільшуватись кількість пасажирів у легковому автомобілі. Дозволяється перевозити п’ять або більше людей, якщо всі вони є членами однієї сім’ї.
Відновиться робота закладів культури за умови перебування не більше однієї особи на 5 м² площі приміщення, де проводиться захід.
Важливо: якщо під час адаптивного карантину ситуація в області погіршиться, а кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшиться, деякі послаблення протиепідемічних заходів можуть бути скасовані за рішенням комісії з питань ТЕБ і НС. Тож наголошую на важливості бути свідомими й відповідально ставитись до свого здоров’я.