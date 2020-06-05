ЩЕ 12 МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАХВОРІЛИ НА КОРОНАВІРУС

Йдеться про жінку з Долинської, чоловіка та жінку з Олександрії, а також 3 чоловіків і 6 жінок із Кропивницького.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь:

– Загалом минулої доби ПЛР-тестування пройшла 421 людина з області.

Учора зафіксували новий летальний випадок серед хворих на COVID-19. Помер 37-річний чоловік, який був зареєстрований за місцем проживання в Олександрії, проте перебував у Кропивницькому. Чоловіка доставили на лікування в Центральну міську лікарню. Він мав важкі супутні захворювання, які призвели до смерті, незважаючи на реанімаційні заходи медиків.

Згідно офіційних даних, одужали від коронавірусу 4 людей із Кропивницького. Серед них – 3 дорослих і 6-річний хлопчик.