КОЛИ ВІДКРИЮТЬ АВАРІЙНИЙ МІСТ?

Автомобільний рух на ділянці «Кропивницький – Знам’янка» відновлять вже цього тижня. Днями хід робіт проінспектували журналісти.

Шляховики випереджають темпи – адже за календарним планом відкриття проїзду автотранспорту тут планувалося на кінець червня, а завершення повного комплексу робіт – на кінець липня.

– Так, ми дійсно працюємо з випередженням графіка, але якість робіт при цьому не погіршиться. – зазначила речниця Служби автодоріг у Кіровоградській області Жанна Петрович. – Міст, який зараз капітально ремонтується, побудований в 1975 році і не розрахований на сучасну інтенсивність автомобільного руху. Хоча він і пережив два капітальні ремонти, зараз мінімальний добовий трафік складає біля чотирьох тисяч автівок, а іноді досягає шести тисяч.

За інформацією Служби, на цьому шляхопроводі утворився критичний стан з руйнуванням тротуарних блоків, які загрожували впасти на залізничні колії. Тож було вирішено, зокрема, встановити монолітнуплиту та збірні службові проходи, перевлавштувати вузли сполучення шляхопроводу з насипом, відновити пошкоджені поверхні та балки прогонової будови та часткове відновлення укріплення укосів конусів.

Загальна вартість комплексу робіт становить близько 12,4 мільйонів гривень. Замовником робіт стала Cлужба автомобільних доріг у Кіровоградській області, проектувальником робіт виступило ПП НВФ «Мостопроект», а підрядником – ТОВ «Мостобудівельний загін 112».

Роботи розпочали у березні поточного року з організації дорожнього руху на час проведення робіт – зокрема, облаштували об’їзні шляхи через навколишні населені пункти. Цього ж місяця розібрали покриття на шляхопроводі. Наступними, квітневими, етапами стали влаштування конусів, заміна опорних частин з підніманням та опусканням залізобетонних балок прогонових будов та спряження шляхопроводу з насипом – так звані «чорнові» роботи. Частково вони охопили й початок травня, власне ж у травні встановили бортовий камінь, влаштували деформаційні шви, зробили ремонт бетонних поверхонь опор та балок прогонових будов.

У червні передбачалось влаштування гідроізоляції, монолітного тротуару, деформаційних швів (в остаточному вигляді), обладнання водовідведення, монтаж бар’єрної огорожі між тротуаром та проїзною частиною та перильної огорожі тротуарів зі щитами контактної мережі. Втім, на момент влаштованої працівниками обласної САД екскурсії всі ці роботи вже були виконані – тривало лише облаштування деформаційних швів та водовідведення. За словами мосторемонтників, сучасні технології дозволили відмовитись від металевих каркасів, які традиційно використовувались і влаштовували водіям «біг з бар’єрами», пошкоджуючи з часом підвіску автівок. Нині це кількашарове покриття, яке сприяє збереженню як дорожнього покриття в цілому, так і місць з’єднань його з насипом. На фінішному етапі, який нам, власне, й продемонстрували, облаштовано також зносостійке покриття тротуарів, асфальтобетонне покриття проїзної частини та підходів, бетонні службові пішохідні сходи. У підсумку загальна протяжність відремонтованої ділянки зросла з 45,4 до 57,04 погонних метрів, габарити зросли з 7,7 до 9 метрів. Зменшились розміри тротуарів – з1,6 до 0,75 метра з кожного боку – відповідно, розширилась проїзна частина.

Втім, не обійшлося й без позапланових робіт – це очищення поздовжніх швів прогонових будов від слабкого бетону та арматури від корозії. Останнє відбувалось із застосуванням піскоструйного методу. Завдячуючи узгодженим діям з Укрзалізницею (вона якраз проводила свої ремонти на цій ділянці) всі роботи були виконані швидко та якісно, а головне – безпечно для працівників.

За словами замовників та підрядників, гарантійний термін експлуатації мосту після ремонту становитиме десять років. Втім, все залежить від дотримання умов не лише ремонтниками, а й водіями – особливо багатотонних вантажівок. Тож проїзд автотранспорту має відновитись орієнтовно 12 червня, а повний комплекс робіт все ж триватиме до середини липня. Чекаємо…

Максим ГУЦАЛЮК, фото автора

P.S. А тим часом «Укравтодор» запропонував брати плату з власників всіх вантажівок, важчих за 12 тонн за користування дорогами загального користування. Тариф буде прописаний в окремому порядку, а штрафи відомі вже зараз: за перше порушення норм – штраф перевізнику 8500 гривень і водієві 3220 гривень; повторне порушення – 6460 гривень. Першою на цю пропозицію може зголоситись Одеська область, яка має три великі порти. До того ж придбані її керівництвом за бюджетні кошти габаритно-вагові комплекси через непорозуміння з «Укртрансбезпекою» не працюють належним чином.

Залишається відкритим питання – як перевірятимуть перевантаження фур (які офіційно не досягають маси 12 тонн, але фактично перевозять даний тонаж) для збереження автодоріг від руйнування і як будуть штрафувати перевізників…