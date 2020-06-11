ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

0
126
views

Кілька днів тому знайомий спитав: коли підеш у відпустку та куди плануєш поїхати? Зізнаюся – не одразу зрозумів питання.

Я до цього більше двох місяців просидів у чотирьох стінах, вийти викинути сміття було ще тою пригодою та розвагою. Ні, я працював, віддалено, але це неповноцінне життя було, без поїздок містом, спілкування з людьми, відвідування усіляких заходів, інтерв’ю не по телефону, а наживо… Як у відпустці. Лише без моря, грошей, що тиснуть кишеню, пальм, бюветів, екскурсій, «бананів» та катамаранів.

Вперше за 11 років син не поїхав на літо до Одеси. Потяги та електрички не їздили – раз. По-друге, одеські бабуся з дідусем вирішили, що не варто ризикувати здоров’ям дитини у портовому курортному місті, куди попхається безліч людей, які знудились за «справжнім» відпочинком.

Поїхати кудись самим? Хіба що на дачу, бо грошей за підсумками пандемії та карантину, як і у більшості людей – катма.

Та і кудись поїхати стало набагато складніше. Наприклад, до Грузії, де українців люблять, як рідних, і де відпочивати доволі дешево. А на набережній Батумі аж два українських ресторани – борщ, вареники, горілка… І це в країні сациві, хінкалі, аджапсандалі, сулугуні, лобіо, чахохбілі, долми, пхалі  і ще сотні смачнючих наїдків! Але. Щоб зараз потрапити на відпочинок до Грузії, треба обов’язково пройти тест на коронавірус, без цієї довідки на борт літака не пустять. А ще стала обов’язковою медична страховка. Такі правила зараз не лише для Грузії, а й для Туреччини, Єгипту, Еміратів, – найпопулярніших країн відпочинку українців. А це додаткові, не такі вже й малі, витрати.

Звісно, ніхто не скасовував наших вітчизняних Коблева, Скадовська, Оленівки, Рибаковки та Затоки, Залізного Порту та Кароліно-Бугазу і ще сотні приємних місць. Але кожний, хто хоч раз побував у тій же Туреччині, розуміє різницю. Що таке пообідати десь у ресторані в Одесі на тисячу гривень на двох, чи безкоштовно досхочу їсти на шведському столі в готелі, де «все включено». Хоча, і це жахлива новина, в деяких турецьких готелях скасували «шведський стіл». Бо небезпечно.

Мабуть, треба їхати до Молдови. Тиждень у Кишиневі в готелі плюс авіапереліт з Одеси – 90-100 доларів! Серйозно. Харчування, правда, окремо. Ну, зате і вино в Молдові коштує дешевше, ніж у нас мінералка. А якщо не літаком, а потягом з Одеси їхати, то ще дешевше буде. Днями мають запустити поїзд.

І все одно є якась фантомна пам’ять людини, що народилася в часи СРСР. Крим. Більшість з людей за сорок неодноразово відпочивали на півострові, знає місця вздовж і поперек. Ми з дружиною найчастіше відпочивали в Феодосії, де працювала подружка дружини – викладачем української мови у чотирьох чи п’яти школах містечка, – інших вчителів з цього предмету в місті не було.

Коли знову будемо у Феодосії?.. За окупації, звісно, не поїдемо до міста, яке досі любимо. Хоча є люди менш цнотливі та балувані, з Кропивницького щодня їздять автобуси на Крим. Доїхати до Ялти, наприклад,  коштує 750 гривень. Звідти повернутися – 2000 рублів. Бажаючі є. На жаль, чи то на щастя, мені не зрозуміти їх. Я до Криму поїду лише після деокупації, і після того, як святенники Київського патріархату (офіційно ПЦУ) окурять всю територію від Чонгара до Чорноморського на заході півострова та Керчі на сході. Лише так.

Геннадій РИБЧЕНКОВ

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here