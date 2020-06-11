«ТВОРЧІСТЬ ПРОТИ ВІРУСУ»: ПРОЄКТ ТРИВАЄ

Продовжуємо віртуальний проект «Творчість проти вірусу» художньої галереї «Єлисаветград» Миколи Цуканова. Як завжди, розглянемо «творчу лабораторію» наших гостей-художників з різних куточків України і не тільки.

«Колорит акварелей». Саме так можна назвати виставку ізмаїльського художника Ігоря Латинського. Після завершення Одеського державного Морського університету він мешкає в Одесі та працює в сфері морського транспорту. Ще зі школи захоплювався живописом у різноманітних техніках: акварель, олія, пастель. Ігор любить поєднувати акварель та акварельний живопис. Він надає перевагу роботі на пленері. У 2018 році брав активну участь у найбільшому міжнародному фестивалі в місті Фабріано, а також в міжнародному пленері містами Італії. У 2016 та 2018 роках був учасником міжнародного біенале «Море акварелі» В його картинах відчувається ніжність, сонце та затишок. Світ художника спокійний, загадковий та трохи замислений.

До проєкту увійшла також виставка криворізького художника Леоніда Давиденка. Його творчість присвячена історичному минулому українського народу, його культурі та національним традиціям. Творчості художника притаманні ліричність, метафоричність, колорит українського козацтва, монументальна декоративність, вишукана орнаментика. Леонід розробив фольклорно-козацьку тему, подаючи іронічно-жартівливе трактування історії життя та побуту українського народу в минулому. У графічних листах художника невимушено здійснюються переходи від реальності до прихованих образів та символіки, побудованих на асоціаціях та історичних паралелях. З 2005 року він є членом Національної Спілки художників України, а з 2011 року – заслуженим художником України. Леонід – голова Спілки художників Кривого Рогу.

Доволі цікавою була також виставка Світлани Синівської. Художниця народилася та виросла в родині лісників, батьки ще в дитинстві прищепили їй любов до природи та краси рідного краю. Будучи ученицею в школі захоплювалась малюванням, відвідувала художню школу. Але після закінчення з відзнакою художньої школи відклала пензлі та фарби на багато років. Сама художниця розповідає: «Після спроб реалізувати себе в інших сферах життя все одно привело мене до творчої діяльності. Восени 2015 року я вирішила знову спробувати себе в живописі і відкрила для себе новий життєвий шлях – шлях художника. Пишу картини маслом. Працюючи над картинами, намагаюся розкрити свій внутрішній світ, пишу картини серцем та душею. Своє творче кредо висловлю відомими словами Вольтера: «Поезія говорить більше ніж проза, але меншою кількістю слів».

«Настрій та фантазії». Саме таку назву має виставка заслуженої художниці України Тетяни Діденко. Вона народилася у Донецьку. З 1994 року вона є членкинею Спілки художників України. Працює в області станкого живопису та графіки. Тетяна ілюструвала дитячі книги у московському видавничому будинку «Карапуз», Російському педагогічному агентстві, київському видавничому будинку «Альтернатива», видавництвах «Фенікс» та «Альтернатива», співпрацювала з журналом «Барвінок». Живе та працює у Києві. Також Тетяна бере активну участь у нагородженні переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна». Роботи Тетяни Іванівни знаходяться у приватних колекціях України, Росії, Німеччини, Англії, Мексики та Іспанії.

«З вірою у світле майбуття» – такою є назва віртуальної виставки миколаївської художниці, майстрині декоративно-прикладного мистецтва, педагога Ірини Чайки. Її дитинство пройшло біля моря, тому тема «марини» її дуже близька. Ірина є автором народних та сучасних гобеленів. Розробила авторські текстильні техніки. Улюблений творчий інструмент – мастихін. Саме він допомагає вхопити мить і перенести її на полотно. Вона є учасницею багатьох творчих проектів та виставок. З 2018 року керує художньою студією інклюзивної освіти «Диво-птах».

Також вирізняється своєю творчістю і молода ніжинська художниця Юлія Петренко. Вона народилася на Чернігівщині. Юлія – членкиня Національної спілки художників України, Відмінник освіти України, володарка гранту Президента України, переможниця міжнародних і Всеукраїнських конкурсів, викладачка – методист. На рахунку Юлії тридцять одна персональна виставка, понад сто всеукраїнських і міжнародних виставок, фестивалів та форумів.

Анімалістичні композиції складають виставку харківського художника Віталія Бараненка, який родом з Полтавщини. Працює в жанрах пейзажу, портрету, анімалістичної та жанрової композиції. Його роботи знаходяться у багатьох зарубіжних колекціях та музеях України.

Особливими були виставки наших гостей-земляків. Перша – молодого олександрійського художника Максима Кисельова. Протягом 2001-2008 років він навчався у Київській Державній середній художній школі ім. Т. Шевченка, а у 2009-2014 роках – на архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва та архітектури. Максим є учасником більше тридцяти виставок. Його роботи знаходяться у приватних колекціях України, Польщі, Германії, Італії, Франції, Канаді, США та Китаї.

Анатолій Гаврилович Шаповалов – один з найвідоміших митців Кіровоградщини. Він є учасником обласних, республіканських та міжнародних виставок та аукціонів. Його роботи знаходяться у приватних колекціях України, Росії. США та Англії.

Окреме місце займають роботи нашої землячки, художниці Анастасії Жудової-Шарми, яка зараз мешкає у штаті Гоа в південно-західній Індії. Художниця розповідає: «Ще з народження я ставлюся до творчості із пристрастю. Навіть авіаційна спеціальність не могла мене вгамувати. Я люблю картини з сенсом. Акварель – моя пристрасть. Вона хаотична та непередбачувана. Я обожнюю за нею «спостерігати». Також я люблю асиметрію. Набуваючи нових навичок та експериментуючи з різноманітними комбінаціями, я пізнаю світ. Під час перебування в Індії я знайшла свій власний стиль письма на сирому полотні Psy-Vintage, де переплелися воєдино: розпис акрилом, напівдорогоцінні камені, шкіра, конопля, джгут та різноманітні техніки ручної роботи: макраме, в’язання гачком, випал та вишивка хрестом».

А серед іноземних гостей можна виокремити художницю з Польші Марзану Раєвську. ЇЇ творчий псевдонім – Стефанія Хапер. Вона самоучка. Протягом кількох років пише картини маслом.

Кропивницька архітекторка та художниця Ірина Кухаренко також приєдналася до віртуальної виставки «Творчість проти вірусу». Вона зазначає: «Не варто сумувати та впадати у відчай. Карантин – це додатковий час, який варто приділити творчості».

Тож продовжимо насолоджуватися чудовими картинами художників і уявляти себе в змальованих ними місцях, де ми б хотіли побувати.

Світлана НІКОЛАЄВСЬКА