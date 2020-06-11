У КРОПИВНИЦЬКОМУ БЛИЗЬКО 100 ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ОТРИМАЮТЬ ДОПОМОГУ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

Обласним центром зайнятості вже прийнято 80 позитивних рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Серед роботодавців є й 2 підприємства сфери перевезень, працівники яких отримають допомогу по частковому безробіттю на період карантину.

Так, ПП «Паритет Сервіс» налічує 124 робітника, з них 72 вже найближчим часом отримають заробітну за період карантину. У той же час допомогу по частковому безробіттю отримають і 26 найманих працівників ФОП Баркар Сергій Михайлович (загалом у штаті 45 працівників).

Отже, надання роботодавцям малого та середнього бізнесу допомоги по частковому безробіттю на період карантину – одне з важливих питань, яке сьогодні стоїть перед фахівцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ взаємодії з роботодавцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості