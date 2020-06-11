ЩО В ДЕКЛАРАЦІЇ ТОБІ МОЇЙ: ЯКІ СТАТКИ У НОВОГО КЕРІВНИЦТВА ОДА?

Зміна президента в Україні завжди тягне за собою заміну всієї владної вертикалі: в районних та обласних держадміністраціях призначають нових очільників, а ті зазвичай набирають собі власні команди. Ось 20 жовтня минулого року уряд погодив кандидатуру Андрія Балоня на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. а нещодавно прийшов термін подання електронних декларацій посадовців. Тож «Народне слово» вирішило дізнатися, з якими статками на посаду прийшли ті, хто нині працює в керівництві Кіровоградської ОДА.

Андрій Балонь: автівки та квартири – на дружині

За 2019 рік доходи власне очільника облдержадміністрації Андрія Балоня склали один мільйон 341 тисяча гривень. Щодо доходів його родини, то тут статки за рік збільшилися на 1 367 164 грн. Але власницею як нерухомості, так і рухомості є дружина Ілона Балонь, а голова ОДА орендує житло і їздить на авто за довіреністю.

Так, Ілона Балонь має квартиру в Дрогобичі Львівської області площею 83,6 квадратних метрів, а в Києві – площею 96,3 «квадратів». Також їй належать автівки Jaguar XF 2015 року випуску та Porsche Cayenne 2019 р.в. Сам очільник ОДА за довіреністю кермує Audi Q7 2017 року випуску.

Щодо фактичного місця проживання, то після призначення в Кіровоградську ОДА Андрій Балонь орендує житловий будинок у Кропивницькому площею 380 квадратних метрів.

Також Ілона Балонь має різні за вартістю корпоративні права у таких товариствах з обмеженою відповідальністю, як «Медіапівдень», «Соцмоніторинг», «Інфініті Еліт».

До призначення в Кіровоградську облдержадміністрацію Андрій Балонь працював заступником голови Херсонської ОДА. Тож минулого року він отримував зарплатню ще в Херсонській області – у сумі 387 759 грн. За сумісництвом посадовець отримав і виплати від двох держуніверситетів: від херсонського (де працює доцентом кафедри галузевого права) на суму 16 978 гривень, та від Одеського університету внутрішніх справ – 17 259 гривень. У власне Кіровоградській ОДА Балонь в 2019 році отримав загалом 80 030 гривень.

Також подружжя отримує відсотки з рахунків у декількох банках.

Загалом на рахунках а банківських установах у Андрія Балоня налічується 65 889 доларів США, 240 868 гривень та 7701 євро.

Також голова ОДА є президентом обласної громадської організації «Федерація легкої атлетики Херсонської області».

І хоч Андрій Балонь працює на трьох роботах та має на рахунках чималі суми, та серед призначених президентом Володимиром Зеленським очільників ОДА в Україні він далеко не найбагатший. Аналітики видання «Слово і діло» підрахували доходи голів обладміністрацій і виявили, що Андрій Балонь серед усіх посідає 10 місце за кількістю статків.

Заступники очільника ОДА: таємнича зарплата та загадкові позики

Очільник Кіровоградської облдержадміністрації має п’ятьох заступників: двох жінок і трьох чоловіків.

Світлана Лобанова працювала заступницею попереднього голови ОДА Сергія Кузьменка. Після його звільнення вона виконувала обов’язки очільниці ОДА, а тепер є заступницею призначеного Андрія Балоня.

Якщо порівняти декларації Світлани Лобанової за 2019 і 2018 роки, то за останній рік її доходи зменшилися на майже 240 тисяч гривень. А ось грошові активи збільшилися майже вдвічі: з 220 тисяч до 430 тисяч гривень.

Світлана Лобанова має у Кропивницькому частку квартири, а також два будинки по 33 кв.м. Щодо автівки, то вона в сім’ї одна і належить Ігорю Лобанову – це Chevrolet Cruze 2012 року випуску.

У Лобанової в декларації зазначено два джерела доходів: пенсія її свекрухи Людмили Лобанової (37 586 гривень за рік) і власне Кіровоградська ОДА, де Світлана Лобанова у 2019 році отримала 526 916 гривень.

Перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Ігор Кузьмін у 2004 році закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Він має в Миколаєві квартиру площею 86,5 квадратних метрів та гараж. У Кропивницькому наразі проживає в орендованій кімнаті. Володіє автівкою Subaru Forester 2013 року випуску, а також має право на користування Volkswagen Jetta 2013 р.в.

Ігор Кузьмін у 2019 році отримав зарплати з трьох джерел. Зокрема, Головне управління Державної фіскальної служби у Херсонській області виплатило за рік йому 202 065 гривень, Головне управління Державної податкової служби у Херсонській області – 66 698 гривень, а власне Кіровоградська ОДА – 43 559 грн.

Його дружина Олена Кузьміна працювала у 2019 році у Миколаївському обласному госпіталі ветеранів війни, де заробила за рік 153 488 грн. Щодо заощаджень, то в сім’ї Кузьміних вони лежать на рахунках дружини Олени: в «Приватбанку» вона має 6 932 гривні, а готівкою задекларувала 10 тисяч доларів США.

Також Ігор Кузьмін є членом правління громадської організації «Миколаївський клуб академічного веслування».

Заступниця голови Кіровоградської ОДА Тетяна Волинець має освіту вчительки музики, а також закінчила Херсонський національний технічний університет по спеціалізації «Менеджмент» та є докторкою економічних наук.

Є власницею квартири у Херсоні площею 83,7 квадратних метри. автівка в родині одна і належить чоловікові Андрію Волинцю – це Toyota Camry 2014 р.в.

Щодо грошових активів, то пані Волинець задекларувала 20 тисяч гривень готівки.

у 2019 році Тетяна Волинець працювала у департаменті туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, де її річна зарплата становила 312 173 гривні.

Доходів у 2019 році від Кіровоградської ОДА Волинець не отримувала, адже була призначена заступницею голови облдержадміністрації наприкінці січня 2020 року.

Заступник голови Кіровоградської ОДА Максим Калінін раніше працював у правоохоронних органах Харківщини та Полтавщини. Перед призначенням до Кіровоградської області у грудні 2019 року, він очолював відділ взаємодії з правоохоронними органами Херсонської ОДА.

Серед нерухомості Калінін зазначив у декларації земельну ділянку в селі Архипівці Лохвицького району Полтавської області розміром дві тисячі квадратних метрів. У місті Заводське того ж району вказаний житловий будинок Галини Андріївни Калініної у 100 кв.м. Щодо житла, то Максим Калінін власного не має (згідно з декларацією). а орендує 50-метрову квартиру у Херсоні та 40-метрову – у Кропивницькому.

Власною автівкою Максим Калінін не володіє, але має право користування Volkswagen Golf 2015 р.в., власником якого зазначено Віталія Івановича Калініна.

На попередньому місці роботи в Херсоні Максим Калінін отримав за рік 212 113 гривень. В департаменті економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської ОДА, де він встиг пропрацювати місяць до призначення заступником голови, Калініну виплатили 7230 гривень. Окрім цього, в декларації за 2019 рік Калінін вказав, що отримав зарплату за основним місцем роботи в Кіровоградській ОДА у сумі 42 238 гривень. Звідки така сума у 2019 році, якщо заступником голови його призначили лише 10 грудня 2019 року – залишається невідомим.

На банківському рахунку Максима Калініна вказано 284 123 гривні. Готівкою він вказав активи у сумах 100 тисяч гривень та сім тисяч доларів. Також в декларації грошовим активом вказано 50 тисяч гривень. які «позичені третім особам».

Також Калінін входить у громадське об’єднання «Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації» та у «Раду адвокатів Полтавської області».

Дмитро Горшков закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України, є кандидатом юридичних наук. працював раніше в Київській облдержадміністрації та в Одеському управлінні юстиції. У травні 2020 року призначений керівником апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації.

У власності має дві земельні ділянки у київській області: 1200 квадратних метрів у селі Бузова Києво-Святошинського району та 1500 кв.м. у селищі Коцюбинському. Також він має квартиру у Сімферополі розміром 41,8 квадратних метри та кімнату у 12 метрів квадратних в місті Вишневе Києво-Святошинського району. Його дружина Карина Горшкова володіє столичною квартирою, площу якої не вказано в декларації. також вона є власницею єдиної задекларованої автівки сім’ї – Toyota RAV-4 2010 року випуску.

На сайті Кіровоградської ОДА вказано, що Горшков на попередньому місці роботи (головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Державної екологічної інспекції України у Києві) пропрацював з червня по серпень 2017 року. Місць роботи з 2017 року по 2020 рік не вказано. А ось в джерелах доходів за 2019 рік Дмитро Горшков вказав дві позики від «Приватбанку» та «Універсал банку» розмірами 48 760 і 49 731 гривень відповідно. Ще одним джерелом доходу сім’ї в декларації вказано допомогу на ім’я Карини Горшкової від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, але сама сума виплат не вказана.

При цьому грошові активи в сім’ї є лише в Дмитра Горшкова – у сумі 20 тисяч доларів.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ