КУЛЬТУРНИЙ ВІДПОЧИНОК НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ЩО СЛІД ПОБАЧИТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ?

Урядовці вирішили продовжити карантин в Україні до 31 липня. Та літо – це час подорожей, який не хочеться витратити вдома. Тож найбезпечнішим варіантом є подорож по культурних місцях та закладах рідної Кіровоградщини. З якими проблемами можна зіткнутися при плануванні подорожі Кіровоградщиною, які є надзвичайні музеї та як можна стати гідом або гідесою в Кропивницькому – розбиралося «Народне слово».

Подалі від карантину – в небо та під землю

Найголовнішою проблемою планування маршруту культурними «родзинками» області є відсутність інформації. Наприклад, якщо ви цікавитеся авіацією, то точно вирішите відвідати «місто, що окрилює», тобто Малу Виску. І вам точно захочеться побачити маєток Кудашевих. Адже саме тут народився Олександр Кудашев – київський інженер-конструктор, який створив перший функціональний літак на території Російської імперії. Ігор Сікорський, який виїхав до США та став там відомим на весь світ конструктором гвинтокрилів, був учнем Олександра Кудашева.

Проблема в тому, що підтримка маєтку Кудашевих як туристичного об’єкту виконується переважно місцевими волонтерами: громадською організацією «Простір ідей» та вчителькою історії Оленою Мазур. Насправді маєток Кудашевих є набагато ширшим в культурному значенні об’єктом, аніж просто історично-архітектурною пам’яткою. Тут проводять тематичні й музичні вечори з історичною реконструкцією, якісною музикою, костюмованими аніматорами, цікавою програмою та смаколиками. У планах – провести в липні вечірку з декількома локаціями різної тематики.

На жаль, як і в багатьох культурних ініціативах, донесення інформації до потенційних відвідувачів тут є слабкою ланкою. Ініціатори кажуть, що планують створити сайт з усією інформацією про сам маєток, про історію краю, яка проходить крізь будівлю, і про всі культурні заходи, які відбуватимуться навколо неї. Та наразі інформацію про заходи можна знайти лише на сторінках ГО «Простір ідей» і власне Олени Мазур у Facebook.

Якщо вас цікавлять залізні крила, то наразі можна відвідати Музей авіації, який розташований в обласному центрі на території Льотної академії Національного авіаційного університету. Тут є і реальні планери (тобто частини) літаків, що літали в небі міста, та їхні макети, цікаві предмети побуту пілотів, об’єкти історії авіації та космонавтики.

На Алеї авіаторів під відкритим небом і абсолютно безкоштовно можна побачити багато цікавинок, дізнатися історію авіації краю з інформаційних стендів і навіть роздивитися унікальний музей-літак. Так, саме в салоні списаного літака АН-24 облаштували історико-культурний заклад.

Якщо ви зацікавлені поєднанням авіації і зброї, то не пробачите собі нехтування Музеєм ракетних військ стратегічного призначення, що розташований неподалік села Побузьке Голованівського району, на межі з Миколаївською областю. Це унікальний музей, де можна побачити ракети, пускові шахти, командний пункт та інше обладнання, яке збереглося від колишньої радянської бази ядерних ракет. Екскурсії проводять власне офіцери-колишні працівники бази, а ще можна дізнатися багато цікавинок. До того ж, можна спуститися до підземного командного пункту, який мав захистити від ядерної атаки на глибині 24 метри під землею.

Крім того, в музеї представлені техніка та засоби, які використовували при обслуговуванні ракетних комплексів, ракетні двигуни, системи космічного зв’язку. Музей включає в себе майже 3000 об’єктів.

Поруч з експозицією є кав’ярня. Це не той музей, де можна «глянути одним оком», інтерактивна екскурсія триває три-чотири години. Тому щоб потрапити до музею, а не до черги, краще зателефонувати заздалегідь.

Музей працює без вихідних. з 9:00 до 17:00. Телефон: 0964703507

Театр, бібліотека та музеї – що відвідати в обласному центрі?

В обласному центрі карантин закрив для відвідувачів багато культурних осередків. Та з послабленням карантинних обмежень деякі вже можна відвідати, а інші готуються вражати публіку вже цієї осені.

Так, в Академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького (вулиця Дворцова, 4) нині готують три нові п’єси. Це сучасний український мюзикл «Наталка Полтавка» за режисури випускниці Київського нацуніверситету театру, кіно та телебачення імені І.Карпенка-Карого Вікторії Шевченко.

На малій сцені театру можна побачити постановку філософської драматичної поеми Лесі Українки «На полі крові», яку втілює актор театру й лідер гурту «Ефір» Євген Скрипник.

Також на фінішну пряму вийшли репетиції вистави «Кохання панночки» за п’єсою Марка Кропивницького та повістю Миколи Гоголя «Вій». Музичні номери у виставі виконуватимуться наживо, у супроводі оркестру театру.

Наразі придбати квиток на сайті театру teatr-koryfeiv.com.ua можна на вистави, заплановані на вересень 2020 року. Уточнити наявність квитків варто за телефоном: 0506549943.

Обласна філармонія (вулиця Кавалерійська, 8) також планує свої заходи на осінь, адже офіційне відкриття 76-го концертного сезону очікується в жовтні. Хоча творчі колективи філармонії розпочнуть свою гастрольну діяльність вже у серпні. У вересні філармонія очікує на гастролі Національний балет «Сухішвілі», Національну капелу бандуристів ім. Г. Майбороди та інших. Щодо дитячої філармонії, то в жовтні тут планують церемонію нагородження переможців конкурсу «Відкриваємо нові таланти». Наразі триває онлайн-процес відбору відео­пропозицій від учасників цього проєкту.

Подробиці – за телефоном: (0522)241206.

Кіровоградська обласна наукова бібліотека імені Дмитра Чижевського (вулиця Велика Перспективна, 24) нарешті перейшла від віртуальних виставок до реальних. Звичайно, з певними карантинними обмеженнями: гості мають дотримуватися соціальної дистанції та бути у масках.

Завідувачка відділу мистецтв бібліотеки Світлана Ушакова розповіла, що тут планують проводити більше індивідуальних та «сімейних» екскурсій.

– Найближчим часом плануються невеликі презентації книжок Олександра Колотухи та Романа Любарського. У відділі мистецтв можна буде переглянути дві виставки вінницьких художників Аліни Славгородської та Михайла Токаря «Барви рідного степу». Ці дві виставки експонуватимуться приблизно до середини серпня, – пояснила Світлана Ушакова.

Контактний телефон бібліотеки: (0522)320399

В обласному художньому музеї (вулиця Велика Перспективна, 60) з 19 червня відкрита пам’ятна експозиція скульптур, медалей і художніх творів талановитого художника, медальєра, журналіста та письменника Андрія Німенка до 95-річчя з дня народження митця. Діють тут і дві тематичні виставки: одна присвячена Дню батька, а друга експозиція – до Дня скорботи й вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Уточнити щодо правил відвідування виставок можна за телефоном (0522)245681.

Перейшов до виставок в режимі оффлайн і обласний краєзнавчий музей (вулиця Архітектора Паученка, 40). Наразі тут діють стаціонарні виставки відділів природи та історії, а також експонуються нещодавно відреставровані твори з колекції Ільїна. Вже 25 червня тут проведуть виставку до Дня Конституції України. Тематичний захід до 165-річчя від дня народження археолога Володимира Ястребова відбудеться 2 липня, а 22 липня – до дня народження Володимира Винниченка. Наприкінці серпня в стінах музею також буде проведена тематична виставка до Дня незалежності України.

Контакти краєзнавчого музею: (0522)271841.

Заступниця голови Кіровоградської облдержадміністрації Тетяна Волинець також проінформувала, що відомий щорічний театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» проведуть восени.

– Плануємо ребрендинг цього свята театрального мистецтва. Не буду видавати поки всіх таємниць. Але можу заявити про те, що з 23 по 27 вересня буде круто! – заявила Тетяна Волинець.

Водні розваги: яхти на Дніпрі та байдарки на Інгулі

Ви вважаєте, що яхтинг доступний десь в Києві, Одесі чи Миколаєві, але не в нас? Тоді вам треба відвідати Світловодськ. Тут працює база відпочинку «Хвиля» (вулиця Заводська, 4Л), що розташовується на березі Дніпра у сосновому лісі. Тут є й номери на різний гаманець, і широкий вибір розваг: катамарани, каяки, риболовля, прокат велосипедів. тут можна пограти у волейбол, теніс, крокет, петанк, бадмінтон.

А ось місцева туристична компанія «Від краю до краю» крім іншого пропонує тур вартістю у 480 гривень з людини, який включає катання на яхті по Кременчуцькому водосховищу та пляжний відпочинок на Блакитному озері.

Можна зателефонувати до бази відпочинку «Хвиля» за номером 0672233342, або ж зв’язатися із туристичним агентством «Від краю до краю»: 0953437273.

Місто можна побачити з різних ракурсів: поглянути на нього як корінний містянин або як турист, подивитися з висоти пташиного польоту або ж водного плеса. От в Кропивницькому, який стоїть на декількох річках, Євген і Дмитро Савранські започаткували проєкт KropRiverTour. Вони створили чотири водних маршрути: три по річці Інгул, один – по річці Сугоклія. Наразі можна скористатися одним, який проходить через центральну частину міста і складає 3,6 кілометри на байдарках. та ви не просто веслуєте, оглядаючи місто під новим ракурсом: Євген і Дмитро проведуть повноцінну екскурсію. А вартість туру складає 250 гривень. До речі, засновники KropRiverTour також час від часу на байдарках очищають річку від сміття – тож при бажанні ви можете долучитися до такої ініціативи, вже безкоштовно.

Телефон для зв’язку: 0990272004.

Флора, фауна і козацька історія

В селі Цибулеве Знам’янського району можна заглибитися в магію природи, завітавши до Гайдамацької Січі. Тут пропонують чудовий відпочинок з мальовничими краєвидами, таємницями Чорного лісу та атмосферою часів козацтва і навіть раніше. Відпочити тут можна і компанією, і удвох, і навіть побути наодинці з природою. «Прокинувшись рано, помолившись Даждьбогу відправляйтесь у Гайдамацьку Січ. Вас зустріне щирий господар, проведе стежками старих богів, навчить любити та цінувати прекрасну природу України. Відчуйте неповторну слов’янську енергетику цього місця і пориньте у старовину», – такий відгук залишила відвідувачка Надія Нікуліна.

Подробиці – за телефоном: 0672878744.

Контактні зоопарки травмують тварин, а поспілкуватися із тваринами хочеться? Звісно, можна завітати до Асканії Нової в Херсонській області. А от на Кіровоградщині, а саме в селі Карбівка Добровеличківського району розташований туристичний комплекс «Козацька Долина». Тут є і ресторан, і міні-музеї, і будиночки для відпочинку – все виконано в етностилі. Поруч чистенький ставок, де можна поплавати та порибалити. Є й міні-зоопарк із кенгуру, страусами, декоративними породами курей і яскравими водоплавними птахами.

Господарі нададуть відповіді на всі запитання телефоном: 0676084080.

Незвичну фауну можна побачити й у селі Оситняжка Кропивницького району. Саме тут розташована ферма «Інгульський равлик». Тут Володимир Кравчук вирощує равликів їстивних сортів. Але приїздити сюди можна не лише задля делікатесів. Тут вам влаштують справжню екскурсію із цікавими та пізнавальними розповідями і перевірять вашу азартність на равликових перегонах. Домовитися про відвідини можна з привітним господарем за телефоном: 0505405483.

Гіди та гідеси: нова професія в умовах карантину

Карантин – це привід дотримуватися соціальної дистанції, убезпечувати себе та оточуючих від розповсюдження коронавірусу. Але аж ніяк не причина відмовлятися від освіти та нового досвіду. Тому цим літом в Кропивницькому відкривають Школу гідів. Набір учасників на навчальний курс-інтенсив для початківців триває до 28 червня. Курс навчання включає в себе лекційні, семінарські, практичні заняття, майстер-класи та тренінги і проходитиме дистанційно через сервіс Google Classroom. Термін навчання – 2 місяці, по 3 заняття на тиждень. Підготовка гідів, супроводжувачів туристичних груп та менеджерів тур-агентств коштуватиме 400 гривень. Зареєструватися можна через офіційну онлайн-сторінку Cектору туризму міста Кропивницького.

Чому б не поглянути на туризм з іншого боку?

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ