«НАДНАХАБНІСТЬ!»

Саме так каже громадська активістка з Кропивницького про історію, у якій вона нібито просить грошей у підприємців.

Своє обурення Ельміра Небесна, яка відома своєю діяльністю на користь людей з інвалідністю, висловила на власній ФБ-сторінці (стилістика допису збережена – ред.):

«Вчора дізналася, що від мого імені надходили листи до керівників підприємств міста та області за фінансовою підтримкою.

Підтримку отримали (здогадуєтеся хто і на кого пішли ці кошти?).

АЛЕ!

Ці листи я не писала, бо з 01.01.2019 року НЕ ПРАЦЮЮ в цій організації!!!!

Я керівник КОО ВГО ” НАРОДНА АКАДЕМІЯ ТВОРЧОСТІ ІНВАЛІДІВ”, тож, якщо і проситиму фінансово підтримати, то від організації, яку очолюю, і на проєкти саме цієї організації!!!

Підпис не мій, я в своєму імені таких грубих помилок не роблю!!

До отриманих благодійних коштів не маю жодного стосунку!!

Мені цікаво, на який рахунок були передані кошти, хто їх отримав і чи за призначенням вони були використані.

І чому вирішили ставити мій підпис?»

На доказ пані Ельміра надала копію листа, який вона начебто розсилала потенційним спонсорам та меценатам на бланці з реквізитами організації під назвою «Кіровоградська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». У зверненні, підписаному як «начальник оргвідділу Кіровоградської обласної організації інвалідів ВОІ СОІУ Є. В. Небесна», спочатку звертається увага на важливість вирішення проблем людей з інвалідністю – з цим аргументом, дійсно, важко не погодитись. Тож невідомі автори (чи автор) тексту з упевненістю непоганого психолога розраховують на те, що місцеві грошовиті адресати забажають відчути себе причетними до вирішення питань державної ваги. А отже, охоче викладуть невеличку, за їхніми мірками, суму коштів, аби записати цей крок до переліку власних чи то моральних, чи то іміджевих (як кому) чеснот…

«Останні у черзі на гідне життя», «змушені апелювати до добра та милосердя з боку інших» – ці щемливі звороти мали гарантовано відкрити гаманці сентиментальних меценатів. Для вірності була зазначена й конкретна (аякже, потенційні спонсори – люди ділові, хочуть знати, куди саме підуть їхні кревні) мета збору коштів. А саме – на довідник «Безбар’єрна Кіровоградщина», який мав би стати путівником по Кропивницькому для людей з інвалідністю, посібником/довідником з користування обласним центром для цієї категорії людей.

Дійсно, ідея необхідна та навіть шляхетна, тут теж не посперечаєшся. Але… Докладно описуючи майбутнє видання, складачі листа (зі зрозумілих причин) не зазначили жодних конкретних відомостей про його виготовлення – ані вартості робіт, ані назви видавництва, ані обсягу й тиражу, ані зазначення установ/організацій/закладів, де його планується розповсюджувати та можна буде знайти.

Природню цікавість до вищезазначених відомостей, вочевидь, мали замінити красиві та поважні слова про «зміни суспільної свідомості» та «виховання толерантного ставлення»…

Скільки коштів встигли зібрати цим листом – достеменно невідомо. Але, за словами пані Ельміри, лише за листом, оприлюдненим у цьому матеріалі, було перераховано 9 тисяч гривень (внизу зазначено дату оплати – 3 квітня 2019 року). Ельміра Небесна каже: дізналася про те, що нібито просить гроші на якийсь довідник, дізналася випадково – хтось з бізнесменів, до яких звернулися від її імені, звернувся до неї, шукаючи оригінал листа. Адже самозванці навіть не спромоглися виготовити кожного разу оригінал звернення, а ходили «попід хатами» …зі скан-копією! «А так би і не знала, що випускаю довідник і прошу гроші», – каже обурена активістка. І вже звернулася із заявою до поліції.

На знімках – лист від імені активістки та інформація про Кіровоградську обласну організацію інвалідів ВОІ СОІУ із соцмереж, інтернет-ресурсів та відкритих баз даних.

Сергій БУРУНДУХОВСЬКИЙ