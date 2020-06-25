ПРИЇДЕ ЧИ НІ? І ЩО ПРИВЕЗЕ?

Кажуть, що на Кіровоградщину наступного тижня приїде президент Зеленський. Офіційного підтвердження наразі немає, але ж диму без вогню зазвичай не буває. Хоча…

Років п’ятнадцять тому ледве не щомісяця були чутки, що до нас приїде президент Віктор Ющенко. А він так і не приїхав. Завітав до області лише раз за всю каденцію, влітку 2008-го. Весь візит був присвячений підготовці до відзначення роковин Голодомору в Україні. Всеукраїнський захід був, і Ющенко поїхав від нас страшенно незадоволений – погано країна, з його точки зору, готувалася до вшанування.

На згадку приходить приїзд Леоніда Кучми у 1998-му році. Він відвідав олександрійське підприємство «Автоштамп», тоді там виношували проєкт будівництва комбайнів, Кучма посидів за кермом дослідного зразка того комбайну. Наобіцяв фінансування та поїхав. Звісно, ніяких грошей ніхто не дав на той комбайн, проєкт по-тихому вмер.

А ще раніше, у 1994-му, влітку, під час президентської передвиборчої кампанії, в нас був Леонід Кравчук, тоді ще президент. Запам’яталося, як він із захопленням оглядав троянди, що були на алеї вздовж вулиці Героїв Сталінграду, фасадних будівель заводу «Друкмаш», який тоді ще не геть вмер, але був вже майже в комі. Точилися розмови, аби переформатувати виробництво з друкарських машинок на калькулятори, Кравчук обіцяв сприяння. І кому би були потрібні зараз ті калькулятори?

А у 2010-му приїздив Віктор Янукович. Помпезно відкрив якийсь «міжнародний термінал» кіровоградського (тоді ще) аеропорту. Хто б сумнівався – ніяких регулярних міжнародних рейсів з того часу через Кіровоградщину не було (ні, брешу, тодішнє обласне керівництво разок злітало до Південної Кореї, і ще раз кудись до Європи). Що зараз із тим так званим терміналом? Там обладнання було на мільйони… Історія мовчить. Ось про злітно-посадкову смугу багато новин є – її розкрадають якісь дивні люди.

У 2018-му на День міста до Кропивницького завітав Петро Порошенко. Привітати з Днем. Що дав той візит місту? Виступ Національного президентського оркестру. І все, здається…

Цікаво, що буде відкривати, презентувати, оглядати, дарувати президент Зеленський? Ой, я би президентів, не важливо, яке в них прізвище, нікуди б не запрошував, окрім ресторану. Бо описаний вище досвід попередніх відвідувань різних об’єктів оптимізму не викликає…

Зеленський, до речі, можливо, з усіх президентів найчастіше бував в нашому обласному центрі. По-перше, виріс у сусідньому з нашим місті. Можливо, як і я з товаришами, просто їздив на футбольні матчі «Кривбасу» з «Зіркою». Ну а скільки концертів дав «Вечірній квартал» у Кіровограді-Кропивницькому, важко порахувати. По два рази на рік у філармонії виступали. Так що, вірогідно, про Кропивницький Зеленський знає, що у місті є філармонія, готелі та ресторани.

Звісно, йому підготують довідку – соціально-економічний стан області, «Ельворті», «Гідросила», «Радій», «Ятрань», нові тролейбуси тощо. Та головне – що буде у підсумку візиту? Якісь інвестиції? Преференції урановій галузі? Рекомендації усьому світові купувати наш перехвалений чорнозем? Хвала Дануці, Мурдію, Кузбиту, Вороньку за відмінну роботу? (Це, якщо не знаєте, народні депутати від Кіровоградщини від партії «Слуга народу») Побачимо. Але будьмо реалістами…

Геннадій РИБЧЕНКОВ