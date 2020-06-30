З ПОЧАТКУ ДІЇ ПРОГРАМИ МЕДГАРАНТІЙ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ НСЗУ ВИПЛАТИЛА СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ЛІКАРНЯМ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОНАД 440 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Із загального бюджету за надання спеціалізованої медичної допомоги 55-ом закладам Кіровоградської області Національна служба здоров’я України виплатила понад 371,4 млн грн; за надання екстреної медичної допомоги виплачено більше 37 млн грн.

За надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього медичні заклади Кіровоградщини отримали від НСЗУ майже 32,5 млн грн.

Директорка Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк:

“Східний міжрегіональний департамент опікується 512 спеціалізованими закладами охорони здоров’я, які надають спеціалізовану, екстрену допомогу та медичну допомогу при COVID-19, у п’ятьох областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій та Луганській. З початку впровадження Програми медичних гарантій (з 1 квітня 2020 року) ці заклади отримали вже понад 3,5 млрд грн. Загальна сума контрактів цих закладів з НСЗУ на 2020 рік – понад 10 млрд грн”.

Загалом по Україні з початку впровадження Програми медичних гарантій (1 квітня 2020 р.) НСЗУ виплатила 2117-ти медичним закладам вторинного рівня понад 16 млрд грн. У ТОП-3 за сумою виплат у період з квітня по червень увійшли: Київ – 122 медичні заклади отримали 1,46 млрд грн, Дніпропетровщина – 175 закладів отримали понад 1,36 млрд грн та Львівщина – 103 медичні заклади отримали понад 1 млрд грн.

Із загальної суми виплат за надання спеціалізованої медичної допомоги 1641 заклад країни отримав понад 12,9 мільярдів гривень, за надання екстреної медичної допомоги 25 закладів країни отримали понад 1,5 мільярдів гривень.

У зв’язку з пандемією COVID-19 програма медичних гарантій була розширена на 4 додаткові пакети – з надання допомоги пацієнтам з підозрою або захворюванням на COVID-19. За надання такої допомоги 1 047 закладів отримали від НСЗУ понад 1 млрд 600 млн грн.

Зокрема:

усі 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали виплати за квітень та травень;

237 закладів, які надають стаціонарну допомогу, отримали виплати за квітень, 159 з них вже отримали виплати також і за травень;

768 закладів, в яких працюють мобільні бригади, отримали виплати за квітень, 365 з них вже отримали виплати за травень;

97 закладів, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації, повністю отримали виплати за квітень.

Загалом, за квітень-травень в медзакладах, які були визначені для лікування COVID-19, отримали стаціонарну медичну допомогу 11 146 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. З них – 1 971 пацієнт отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Усі ці послуги для пацієнта, що госпіталізований до лікарні з діагнозом СOVID-19, або з підозрою на нього, є безоплатними.

НСЗУ подала у Міністерство охорони здоров’я бюджетну декларацію, в якій описані зміни до Програми медичних гарантій 2021-2023 років. На‌ ‌Програму‌ ‌медгарантій-2021‌ ‌НСЗУ‌ ‌пропонує‌ ‌виділити‌ ‌‌240‌ ‌млрд‌ ‌грн‌,‌ ‌ще‌ ‌67‌ ‌млрд‌ ‌грн ‌–‌ ‌для‌ ‌надання‌ ‌допомоги,‌ ‌хворим‌ ‌на‌ ‌COVID-19‌ ‌або‌ ‌з‌ ‌підозрою‌ ‌на‌ ‌нього.‌ 240‌ ‌млрд‌ ‌гривень‌ ‌–‌ ‌це‌ ‌близько‌ ‌6%‌ ‌ВВП,‌ ‌отже‌ буде ‌виконано‌ ‌норму‌ ‌Закону‌ ‌‌“Про‌ ‌державні‌ ‌фінансові‌ ‌гарантії‌ ‌медичного‌ ‌обслуговування‌ ‌населення”,‌ ‌де‌ ‌зазначено,‌ ‌що‌ ‌видатки‌ ‌на‌ ‌реалізацію‌ ‌ПМГ‌ ‌мають‌ ‌складати‌ ‌не‌ ‌менше‌ ‌5%‌ ‌ВВП.‌ ‌

У ‌ПМГ-2021‌ ‌пропонується‌ ‌наблизити‌ ‌меддопомогу‌ ‌до‌ ‌пацієнта,‌ ‌зокрема,‌ ‌лікування ‌хворих‌ ‌на‌ ‌туберкульоз‌ ‌на‌ ‌амбулаторному‌ рівні‌, впровадження ‌мобільної ‌психіатричної ‌допомоги, розвиток медреабілітації та розширення програми реімбурсації “Доступні‌ ‌ліки”.

Керівниця Національної служби здоров’я України Оксана Мовчан:

“Місія програми – трансформувати систему так, щоб дати надійну опору пацієнту, якого спіткала біда, захистити пацієнта. НСЗУ – це ваша страхова компанія, ми можемо оплатити ваше лікування. НСЗУ виступає за довгострокові контракти і залучення інвестицій. Медична реформа надала закладам автономію, незалежність для розроблення власної стратегії”.