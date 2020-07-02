ВІДПУСТІТЬ МЕНЕ!

Якось навіть дивно було днями почути від знайомого питання: ти коли у відпустку і куди? Відпустка? Що це?

Сотні тисяч чи мільйони українців більше двох місяців сиділи вдома. Працювали дистанційно – ті, кому пощастило мати таку роботу. Воно, звісно, не зовсім відпустка, але… Зранку не треба голитися, прасувати сорочку. Не потрібно готувати з собою «тормозок» на обід, бо холодильник поруч. Купа часу заощаджується на дорозі. Взуття не зношується. За дитину не хвилюєшся – в сусідній кімнаті.

Однак купа людей просиділи цей час у вимушеній «відпустці», просто байдикуючи. Проїли запаси (хіба що скуплені на початку паніки сіль, борошно, «Бєлізна» та туалетний папір є в засіках – перевірено на собі). Залізли у борги. Зараз відкрилися, хоч з обмеженнями, торгівля, громадське харчування, транспорт, будівництво тощо, люди почали якісь гроші заробляти. Однак протринькати їх на відпустку?! Та тут аби борги віддати!

Зріс захмарно попит на дачі поблизу Кропивницького (і це всеукраїнське явище – наприклад, навколо Києва те саме). Беруть навіть таке, на що без сліз дивитися соромно… Бо дача – вона тут, поруч. На ній не треба носити остогидлу маску, обробляти руки смердючими рідинами (якщо вам не зустрічалися десь у громадських місцях антисептики з ароматом гидотного самогону, то вам пощастило). Та й дачу деінде навколо міста можна купити за вартістю однієї родинної поїздки до Туреччини. А ще на ній же ж і росте якась вишня-черешня!

Хоча коли дивишся новинні репортажі з Одеси, то острах бере. Складається враження, що люди, змучені карантином, допалися до морського відпочинку, мов кіт до сала чи мухи до меду. На пляжах тисячі людей, усі до єдиного без масок, про усілякі дурниці на кшталт рукавичок та бахилів, як розумієте, взагалі не йдеться. Чим це закінчиться, будемо знати за пару тижнів – ПЛР-тести покажуть.

Ми вперше за 11 років не відправили дитину на літо до Одеси, де в нас рідня. Бо небезпечно! Портове місто, безліч людей приїжджає щодня з усіх усюд. Що вони привозять у своїх організмах до Аркадії, Ланжерону та Золотого берега? Що на тому персику з ринку? Та чомусь там нікого це не хвилює. Невже всі ці люди – прихильники конспірологічних теорій, і думають, що ніякого вірусу не існує?

А що думають про відпустку, скажімо, вчителі? Вони ще з березня у чомусь, подібному до відпустки. Бо один-два уроки по Інтернету на день – не таке вже й велике завантаження. Перепрошую, якщо когось з педагогів зараз ображаю. Але з боку це виглядає саме так. І наразі невідомо, яким буде 1 вересня 2020-го року та що взагалі станеться з усією системою освіти…

А музиканти філармонії та сільських клубів, актори та режисери театрів, загалом тисячі працівників галузі культури? Спілкувався з деякими на цю тему. Люди шаленіють вже. Бюджетники хоч якісь гроші отримують, а як ведеться тим, які заробляли самі на себе? Вони у «відпустці» вже багато часу, і для когось ця «відпустка» взагалі не закінчиться.

І що буде далі – ніхто не розуміє.

Геннадій РИБЧЕНКОВ