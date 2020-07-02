ГУЧНА СПРАВА: ЧОМУ АРЕШТУВАЛИ ГОЛОВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА?

Для мешканців Кіровоградщини цього річ 25 червня стало днем шокуючих новин: зранку уряд раптово погодив відставку голови облдержадміністрації Андрія Балоня, а вже через декілька годин з`явились повідомлення про те, що його спіймали на хабарі. Як відбулося затримання, хто виявився його співучасником і як відреагував президент Володимир Зеленський на скандал зі своїм представником на Кіровоградщині – розповідає «Народне слово».

Звідки взявся?

Андрій Балонь народився 6 листопада 1982 року в місті Стебник Львівської області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ. Трудовий шлях починав слідчим в одному з районних управлінь МВС. Вже через рік, у 2004 році, став старшим слідчим Дрогобицького міськвідділу, де пропрацював шість років. У 2010-2011 роках працював заступником начальника і власне начальником слідчого відділу в декількох управліннях МВС цього ж регіону. Наступні чотири роки – в управліннях МВС Житомирської та Полтавської областей. Тут він був і начальником слідчого управління, і криміналістом і навіть начальником відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, скоєних злочинними організаціями. У 2015-2017 роках був доцентом кафедри Держуправління і права Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. У різні роки також був доцентом Херсонського держуніверситету і викладачем в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Особливо пікантно в світлі сьогоднішніх подій виглядає те, що Балонь у 2015 році захистив дисертацію … «Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень». У вступі до наукової праці вказано, що Балонь сформував криміналістичну характеристику злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень, визначив способи вчинення злочинів та утворювану слідову картину, охарактеризував «типову особу злочинця». Ба більше: в дисертації окреслено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і розкрито засади взаємодії слідчого з оперативними підрозділами…

Кар’єру у державному апараті наш фігурант розпочав у 2017 році, в якій його першою сходинкою стала посада – ні багато ні мало – заступника голови Херсонської ОДА з фінансових і гуманітарних питань та взаємодії з правоохоронними органами.

Вже 8 листопада 2019 року Андрій Балонь був призначений Володимиром Зеленським на посаду голови Кіровоградської ОДА.

«Перше випробування» та інформаційний вакуум

Першим «випробуваннням на міцність» для новопризначенця став зрив опалювального сезону в Світловодську. «НС» детально описувало ситуацію у матеріалі «Нетеплий Світловодськ: перше відрядження новопризначеного голови ОДА» («Народне слово» від 14 листопада 2019 року). Він особисто приїхав до Світловодська вже наступного дня після призначення. Скандал із мерзнучими світловодцями став загальновідомим в Україні, тож справа дійсно була вирішена: проплати «Нафтогазу» за газ до котелень допомогли зробити з обласного бюджету.

Тоді до Світловодська разом Балонем пресслужба ОДА повезла і журналістів з обласного центру. Як виявилося, це була перший і одночасно один з останніх випадків тісної співпраці між місцевими журналістами і новопризначенцем.

Зазвичай щопонеділка в облдержадміністрації відбувається апаратна нарада за участю голови ОДА та керівників відомчих департаментів. На цю нараду зазвичай запрошували журналістів, які також заслуховували доповіді чиновників щодо актуальних питань області. а також могли взяти коментарі одразу по закінченню. Це була практика, напрацьована більше ніж десятиліттям. Балонь натомість апаратні наради зробив закритими для преси, а журналістам пообіцяв «розповісти про все актуальне» під час коротких брифінгів одразу після «апаратки». Та з часом і ті брифінги ставали все менш інформативними, а часу для уточнень журналістам іноді навіть не залишали.

Коли голова ОДА виїжджає з робочим візитом,пресслужба адміністрації запрошує журналістів для висвітлення к діяльності власне держадміністрації, так і проблем району. Та Андрій Балонь перестав запрошувати журналістів і у робочі відрядження.

Тож швидко облдержадміністрація стала закритою для журналістів, і єдиним джерелом інформації про виконання чиновниками своєї роботи (або невиконання) залишився власне сайт ОДА та особиста сторінка Балоня у Facebook, де він час від часу публікував офіційну інформацію.

Рейтинг заслугами попередника

Журналісти видання «Ділова столиця» опублікували рейтинг, в якому вказали результати діяльності голів ОДА в Україні за перший квартал 2020 року. Андрій Балонь в ньому зайняв шосте місце. На перед його винесли показники динаміки експорту товарів і послуг, сільське господарство, а також найменша кількість працівників, відправлених у відпустку за власний рахунок. Хоча якщо згадати, що сільське господарство і складає основу експорту в регіоні, а це господарство є сезонним, то тут можна зрозуміти, що Балонь не міг вплинути на ці сфери. Водночас його попередник, Сергій Кузьменко, сам працював в аграрній сфері, тож ці успіхи можна приписати скоріше надбанням попередника, ніж результатом рішень призначеного Зеленським очільника ОДА.

Хоча в рейтингу додали, що водночас Кіровоградщина за обсягом будівельної продукції на людину та по загальній площі нового житла на тисячу населення увійшла до п’ятірки найгірших по країні. І це також важко назвати результатом дій Балоня. Хіба що пригадати те, як в обласному центрі вкрали частину злітної смуги, про що пару тижнів тому теж писало «НС».

Чорний день для Балоня: звільнення та затримання на хабарі

Тиждень тому, 25 червня, в уряді зранку відбулося чергове засідання. Тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль зачитав пакет кадрових питань, серед яких озвучив одне, якого не було в порядку денному.

– По областях – це погодження звільнення Андрія Балоня з посади Кіровоградської обласної адміністрації, – зачитав Шмигаль серед списку звільнень і новопризначень у держустановах. Урядовці підтримали одноголосно весь пакет кадрових рішень. На той час жодних пояснень щодо причини звільнення пресі не надали.

Перед цим жодних заяв чи попереджень про звільнення також не було. На своїй сторінці у Facebook Балонь у цей день о 10:45 опублікував допис про реконструкцію школи в Новій Празі Олександрійського району. «На початку травня ми з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим інспектували реконструкцію школи в Новій Празі. На той час будівельники працювали над заміною покрівлі. Сьогодні ці роботи повністю завершенні. Наразі підрядники продовжують утеплювати і оздоблювати фасад», – написав він у соцмережі. І досі це залишається останнім дописом на його сторінці.

Вже після обіду цього ж дня мешканці обласного центру бачили правоохоронців Служби безпеки України та Антикорупційного бюро біля одного з кафе у Кропивницькому, а також на вході в обладміністрацію та власне біля приватного будинку, який орендував голова ОДА. І вже надвечір місцеві та всеукраїнські медіа облетіла звістка: Андрія Балоня арештували під час отримання частини хабара, який загалом мав складатися із 1,8 мільйонів гривень.

Слідчі НАБУ вважають, що Балонь разом із керівником патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергієм Шевченком вимагали хабарі від керівника Держспоживслужби Ігоря Бойчука за збереження посади.

Тут варто зазначити, що йдеться про Сергія Сергійовича Шевченка, батько якого очолює Держспоживслужбу в Херсонській області. З приходом нового президента був призначений Балонь, який займався і призначеннями в райдержадміністрації. В результаті Алла Дворніченко, яка є сестрою Сергія Сергійовича, стала головою Новомиргородської РДА.

Затримали поплічників «на гарячому»: під час передачі частини хабара у 250 тисяч гривень. У будинку Балоня знайшли майже 14 мільйонів гривень готівкою у різній валюті. Це при тому, що в офіційній декларації за 2019 рік колишній очільник області готівку взагалі не вказував.

Під час судового засідання, де обирався запобіжний захід, прокурор Ігор Семак розповів версію обвинувачення. Згідно з нею, Шевченко у квітні 2020 року висунув вимогу до Бойчука передавати Балоню неправомірну вигоду у вигляді помісячних відрахувань від надходжень із обласних лабораторій. Пізніше Шевченко знову наголосив на необхідності «відкатів» для «збереження посади». Бойчук зустрівся із Балонем, і той начебто підтвердив, що Шевченко є його посередником і що він справді вимагає грошей.

За словами прокурора, Бойчук отримав повідомлення про необхідність передачі грошей. Для початку зажадав транш у 110 тисяч гривень, а за рік загалом мало б набігти 1,3 мільйона гривень. Того ж дня Бойчук звернувся до правоохоронців.

Вже у травні відбулася зустріч Андрія Балоня та Ігоря Бойчука в ОДА. Того ж дня Сергій Шевченко озвучив Бойчуку нову цифру щомісячного «відкату» – 15% від офіційного обороту усіх лабораторій ветеринарної медицини підрозділів Держпродспоживслужби в області.

На початку червня правоохоронці зафіксували у автівці Шевченка передачу першого траншу у 100 тисяч гривень. При цьому керівник патронатної служби, як стверджує прокурор, обурився, що сума є неповною, і сказав наступного разу принести вдвічі більше.

Вже 25 червня відбулася наступна передача вже 250 тисяч гривень, і знову ж у автівці Шевченка, припаркованій біля одного з місцевих ресторанів – «Кавказький двір». Та цього разу з грошима Бойчук передав папку, в якій була схована камера. Шевченко її помітив і встиг передати інформацію про можливе слідство Балоню.

Ігор Семак також повідомив, що 25 червня під час обшуку в кабінеті голови облдержадміністрації правоохоронці знайшли 40 тисяч гривень з першого траншу начебто у внутрішній кишені піджака Андрія Балоня.

Арешт з альтернативою застави

НАБУ оголосило підозру голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню та керівнику патронатної служби Сергію Шевченку в отриманні неправомірної вигоди за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про понад 4,5 мільйона гривень, 320 тисяч доларів США та 24 тисячі євро.

Вже 27 червня Вищий антикорупційний суд розглядав справу щодо брання запобіжного заходу. Прокурори клопотали про тримання під вартою з альтернативою внесення для Балоня у 12 мільйонів гривень застави та 8 мільйонів гривень – як альтернатива арешту для Шевченка.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для голови ОДА у розмірі 10 мільйонів гривень, а для його пособника – п’ять мільйонів гривень.Строк дії запобіжних заходів – 60 діб.

А що ж у президента кажуть?

Напередодні судового засідання, 26 червня, перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов у соцмережі повідомив, що «перезавантаження, яке стало можливим при президентові Зеленському, дало шанс на реальне оновлення влади».

– Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської ОДА. Це зроблять компетентні органи і суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена ​​в незалежному розслідуванні. Поблажок не буде. У нас немає «любимчиків» або обраних. Всі рівні перед законом. Винятків не буде. Так що краще навіть не намагатися грати в такі ігри за спиною президента. Крім того, висновки повинні зробити й українці: посадки чекають не тільки злодійкуватих попередників, а й нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому, – написав він.

Так ось вони, обіцяні «весняні посадки» корупціонерів! На жаль, українців не попередили, що садити будуть тих, кого ж самі призначили, при цьому приплітаючи «попередників».

Ірина Требунських