ЗАВДЯКИ ДЕРЖАВНІЙ ПІДТРИМЦІ ПІДПРИЄМЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗБЕРЕГЛИ ПОНАД 3500 РОБОЧИХ МІСЦЬ

Станом на 07 липня, міськрайонні центри зайнятості та філії обласного центру зайнятості отримали від представників малого та середнього підприємництва 3654 пакети документів. З них 2389 пакетів документів подали фізичні особи-підприємці, які не використовують найману працю.

Робоча група обласного центру зайнятості для розгляду пакетів документів, поданих роботодавцями та ФОП для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, засідає щоденно та виносить відповідні рішення. Нею вже ухвалено 2651 позитивне рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. За результатами прийнятих рішень, 3508 найманих працівників найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю, з них частина вже отримала вказану допомогу.

Довідково. Для отримання додаткової інформації щодо отримання такої фінансової допомоги від держави, представникам малого та середнього бізнесу необхідно звернутись до центрів зайнятості або філій обласного центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для реалізації цієї програми на Кіровоградщині Урядом України виділено 50 млн грн.

З порядком отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину можна ознайомитись на інтернет-ресурсі Державної служби зайнятості до рубрики «Допомога по частковому безробіттю».

Кіровоградський обласний центр зайнятості