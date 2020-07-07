ТОП-20 ПРОФЕСІЙ КІРОВОГРАДЩИНИ: НАЙБІЛЬШЕ ВАКАНСІЙ ДЛЯ ВОДІЇВ ТА РОБІТНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СФЕРИ

Представники яких професій є найзатребуванішими на Кіровоградщині?

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технічного устаткування і кваліфікованих робітників (трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, водіїв, трактористів, електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, швачок, слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтерів колії, електромонтерів з експлуатації розподільних мереж, слюсарів-сантехніків, токарів, дорожніх робітників, слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів).

Також затребуваними є працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронники, молодші медичні сестри, офіціанти, кондуктори громадського транспорту, соціальні робітники, бармени).

Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, спеціалістів державної служби, медичних сестер, інспекторів, вихователів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, фахівців, агрономів, економістів, електриків дільниці.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, прибиральники службових приміщень, вантажники, сторожы, двірники, комірники, робітники з благоустрою та укладальники-пакувальники.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості