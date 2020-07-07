У НОВГОРОДЦІ З’ЯВИВСЯ ПАТРІОТИЧНИЙ МУРАЛ (ФОТО)

6 липня завершилися роботи з виконання стінопису на фасаді Новгородківського районного будинку культури, ініційовані місцевими свободівцями.

Патріотичний малюнок має розмір 25 кв. м. і розташований на задньому боці будівлі РБК, напроти Новгородківського НВК №1.

Роботи виконувалися професійним художником разом з місцевими свободівцями і тривали близько тижня.

За словами керівника Новгородківської районної організації ВО «Свобода» Павла Дейнека, метою проекту є не просто оздоблення фасаду будівлі яскравим муралом, а й створення повноцінної патріотичної фотозони та надання вулицям райцентру більш естетичного вигляду. Він також зазначає, що подібна робота є не останньою:

«Сподіваємося, що цей мурал буде до вподоби жителям району і він покладе початок багатьом майбутнім мистецьким ініціативам» – наголошує націоналіст.