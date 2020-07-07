У ТРЬОХ РАЙОНАХ КІРОВОГРАДЩИНИ НЕ ЗАФІКСУВАЛИ ЖОДНОГО ВИПАДКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19

Жодного випадку інфікування на коронавірус не було зафіксовано в трьох районах області – Благовіщенському Петрівському та Світловодському.

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко сьогодні, 7 липня.

За його словами, захворювання на COVID-19 продовжують виявляти переважно в Кропивницькому. Так, минулої доби позитивні результати ПЛР-тестувань підтвердили хворобу в чотирьох мешканців обласного центру.

Натомість одужали від COVID-19 п’ятеро – чотири жінки та чоловік із Кропивницького.