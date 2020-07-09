А ВІН ТОЧНО НАМ ПОТРІБЕН?

А дивіться – на Кіровоградщині вже 12 днів як немає керівника. Андрія Балоня, донедавна голову області, спочатку «закрили» за хабар, потім випустили – під заставу в 10 мільйонів гривень. Мабуть, за рік-другий товариш має піти на підвищення – замміністра як мінімум. Такими кадрами не кидаються – 10 мільйонів запросто знаходить за кілька днів. Та мова не про це.

Ну немає у нас голови обласної держаної адміністрації, і що? Зупинилися планети? Зачинено центри надання адміністративних послуг, ЖЕКи? Не ходять автобуси з тролейбусами? Вода у крані скінчилась чи газ у трубах? Та ні. Закрадається крамольна думка – а якщо не буде в нас так званого губернатора, то що? Вишня подорожчає на базарі? Чомусь здається, що це буде найстрашнішим наслідком відсутності голови ОДА.

Колись, за часів «страшного» царату, територія нинішньої України складалася з 5-6 губерній. І нічого, вправлялися з такими розкинутими землями тодішні керманичі. Годі й казати про УРСР перших років після більшовицького заколоту. У складі країни були землі нинішньої Молдови (Бесарабська автономна республіка), частина Гомельскої губернії Білорусі і величезні території нинішньої Росії – у Белгородській, Курській, Воронезькій, Ростовській областях та Краснодарському краї. І все це було у складі дванадцяти губерній. Вдвічі більше земель, ніж нині. Та чомусь зараз знадобилися аж 24 області і ще три території з окремим статусом – Крим, Київ, Севастополь. І усюди потрібні свої балоні.

Коли же згадали про царські часи – тоді цар чи імператор чесно писав в указі: «Отдается такому-то на кормление такая-то волость». А в нас призначають людей керувати областю нібито виключно задля її нечуваного розвитку, процвітання та збагачення.

Ні, Кіровоградщина мала чимало пристойних керманичів, до яких претензій немає. Не наживатися приходили, робили чимало, звісно, себе не забували, але… Таких, як Балонь, з нами ще не траплялося. Були серед керівників прибульці з інших країв – Башкіров, Мовчан, Ларін, Ніколаєнко та інші, але кожен з них реально, хоч частково, намагався робити щось для Кіровоградщини. За Балонем таких чеснот майже не помічено. Людина щось собі робила (схоже на те, що переважно «жнивувала» собі на карман). Принципово закритий для преси. Позвільняв безліч фахівців, які працювали в обласній адміністрації ще з часів, коли Андрійко Балонь ходив до школи в рідному Дрогобичі.

Що ще про нього сказати? Випадкова людина в історії Кіровоградщини, «зальотний», «варяг». «Що було би, якби ти став царем? Нацарював би сто рублів та втік».

Питання в іншому – хто наступний? Якого ще чергового колишнього міліціонера з якогось чергового Херсону зашлють до нас «слуги народу»?

Невже своїх кадрів не вистачає? Вони є – потужні управлінці, менеджери європейського рівня. Та вони не підуть працювати в це гадюче кубло під назвою «влада». Їм не треба брати хабарі у два мільйони, вони самі заробляють собі на життя. А мати цей гембель… ну уявіть собі, коли раз на тиждень-два хтось гугнявитиме у слухавку – «А ти вже побудував дорогу на Кривий Ріг?» Воно того не варте…

Геннадій РИБЧЕНКОВ