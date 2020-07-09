СКОРО ВИБОРИ: ВПОДОБАННЯ ТА ТРИВОГИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Вже восени цього року мають відбутися місцеві вибори. І декілька діючих мерів міст Кіровоградщини вже задумуються про участь у них. Соціологи опублікували результати опитувань місцевих мешканців щодо голів міських рад та підрахували, скільки обіцянок виконав мер обласного центру. Які проблеми найбільше турбують мешканців Олександрії, чим невдоволені кропивничани та яка з держінституцій не задовольняє своєю роботою кіровоградців – в цифрах і рейтингах розбиралося «Народне слово».

Андрій Райкович: 13 місце за 13 невиконаних обіцянок

Видання «Слово і діло», яке відстежує зокрема й виконання чи невиконання обіцянок політиками, опублікувало рейтинг міських голів обласних центрів України. Серед них за кількістю виконаних обіцянок очільник Кропивницького Андрій Райкович посів 13 місце. За підрахунками журналістів, Райкович виконав за свою каденцію 46 обіцянок, а залишив обіцянками 13.

Зі списку того, чим Райкович як мер міста може похизуватися, слід згадати насамперед вагомий розвиток комунального транспорту і масштабне будівництво арки та проїжджої частини по вулицях Ельворті і Миколи Левитського. Також серед виконаного є ремонт дитячої художньої школи імені О.Осмьоркіна, відкриття Центру надання адмінпослуг, відкриття міського гемодіалізного відділення та «Інсультного центру», встановлення пам’ятника Жертвам голодоморів на Валах.

Серед невиконаних обіцянок є й реконструкція вулиці Льва Толстого, проєкти будівництва сміттєпереробного заводу та теплорозподільчої схеми, переведення житлового фонду на автономне опалення, будівництво житла для лікарів. Крім того, Райкович обіцяв, що кожний павільйон, який розміщуватимуть на території обласного центру, обов’язково буде проходити погодження з громадою мікрорайону. Доказом «цяцянки» тут є фірмовий кіоск ТОВ «Ятрань» (бенефіціарним власником ТОВ є власне Андрій Павлович), що побудовано у 2018 році просто на міській клумбі по центральній вулиці Великій Перспективній.

Серед обіцянок «в процесі», тобто тих, які виконані частково або термін виконання яких ще триває, є, наприклад, велодоріжки в місті та новий хірургічний корпус у лікарні швидкої допомоги, публічний конкурс на перевезення пасажирів у громадському транспорті та забезпечення дітей до семи років безкоштовною вакцинацією від небезпечних хвороб, відкриття нового ЦНАПу цьогоріч та реконструкція дитячої міської лікарні.

Кого містяни бачать мером Кропивницького?

В інтерв’ю сайту «Лівий берег» Андрій Райкович відповідав на запитання й щодо участі у місцевих виборах-2020.

– Якщо вам надійде пропозиція від «Слуги народу» піти на наступні вибори під їхніми прапорами, погодитеся?

– Я не та людина, яка перебуває на низькому старті. Я чинний очільник міста. От як надійде пропозиція, ми будемо розмовляти. У мене є одні погляди. У команди політичної сили «Слуга народу» я ще не бачу ані лідерів, ані програмних засад.

Водночас соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати соцопитування щодо роботи місцевих політиків. Як виявилося, роботою міського голови задоволені 55 відсотків опитаних, не задоволені – 30 відсотків. Міською радою задоволені 38 відсотків, а не задоволені – 41 відсоток.

Дослідники створили рейтинг можливих кандидатів на пост мера Кропивницького, додавши туди власне Райковича, Артема Стрижакова, депутата від «Батьківщини» Олександра Цертія та народного депутата від «Народного фронту» Олександра Горбунова. Серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Андрій Райкович, якого готові підтримати 38,7% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Ще 18,8% могли б підтримати Стрижакова, 5,2% – Цертія, 4,1% – Горбунова.

Щодо проблем, які кропивничан наразі турбують найбільше, то далеко не всі з них є в компетенції місцевої влади. Як виявилося, кропивничан найбільше турбує триваюча війна проти російських окупантів на сході України, безробіття та низький рівень доходів.

Олександрія: не кандидат, але лідер

Соціологічне опитування групи «Рейтинг» мешканців Олександрії показало, що серед місцевих політиків містяни найкраще ставляться до ексголови Кіровоградської ОДА (за часів президентства Петра Порошенка) Сергія Кузьменка. Наразі Кузьменко є президентом футбольного клубу «Олександрія», але його як політика позитивно оцінили 60 відсотків опитаних олександрійців.

Водночас сучасним станом справ у місті незадоволені 46% респондентів, а задоволені лише 17 відсотків. При цьому роботою міського голови Степана Цапюка незадоволені 29 відсотків опитаних олександрійців, міською радою — третина людей (33 відсотки).

Щодо роботи організацій та установ, то тут містяни негативно оцінили комунальні служби (55%), місцеву поліцію (49 відсотків незадоволених), медичні заклади (68%).

Серед кандидатів на міського голову лідером у рейтингу є Сергій Кузьменко, якого готові підтримати 35,1% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Це при тому, що сам Кузьменко не заявляв про свою участь ані в місцевих виборах, ані в будь-яких інших. Деякі містяни (а саме 32,9%), які визначилися з політичними вподобаннями, віддали б голос за поки що діючого мера Олександрії Степана Цапюка. Ще 6,4% могли б підтримати радника Цапюка Володимира Дожджаника, 6,2% – колишнього першого заступника голови ОДА Сергія Коваленка, 4,1% – політика від партії «Слуга народу» Юрія Шклярука. Рейтинг інших кандидатів склав менше трьох відсотків.

Моделювання другого туру виборів на посаду голови міськради показало, що за умови виходу до нього двох лідерів рейтингу Цапюка та Кузьменка перемогу отримав би останній з результатом 48 відсотків проти 33.

Серед опитаних більшість впевнені, що пріоритетними завданнями місцевої влади має бути створення робочих місць (43%) та покращення роботи медичних закладів (33%).

При цьому якість доріг (44%) та вуличне освітлення (38%) – це ті сфери, з якими опитані пов’язали найбільші успіхи діючого мера С.Цапюка. Ще 27% вважають успіхом чинного голови оновлення парків та скверів, 23 відсотки – вирішення проблеми утилізації та збору сміття.

Кожен п’ятий респондент очікує від міськради боротьби з наркоманією, алкоголізмом та корупцією, а також покращення якості житлово-комунальних послуг, 18% – кращого соціального захисту малозабезпечених. По 15-16 відсотків олександрійців вважають, що слід покращити насамперед роботу освітніх закладів, залучити інвестиції у місто та покращити якість доріг.

Вартість комунальних послуг (46%), а також наркоманія і алкоголізм (38%) очолюють рейтинг проблем, які найбільше турбують мешканців Олександрії. Чверть опитаних стурбовані наявністю безпритульних тварин на вулицях, кожен п’ятий – корупцією у міській владі та низькою фаховістю медпрацівників, 18% – утилізацією та збором сміття.

Соціально-політичні настрої кіровоградців

Також група «Рейтинг» дізнавалася й про суспільно-політичні настрої мешканців області.

Як виявилося, мешканці Кіровоградщини значно краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, лише 22 % кіровоградців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, а 59 % дотримуються протилежної думки. При цьому чверть опитаних оцінюють стан справ в області як правильний, а більше половини (51 %) – як неправильний. Натомість 38% мешканців області вважають, що справи у їхніх населених пунктах йдуть правильно, 48% – протилежної думки. За останні півтора року оцінки стану справ на всіх рівнях дещо покращилися.

При оцінці влади державного рівня думки мешканців Кіровоградської області розділилися. Наприклад, дії діючого президента Володимира Зеленського позитивно оцінили 44 %, стільки ж – негативно. Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені лише 15% (не задоволені – 48%), а Верховної Ради ще менше – 13 % (проти незадоволених 73%).

Підтримка культурних заходів виявилася тією сферою, якою відносно більше задоволені респонденти (41%). Стосовно інших сфер, то мешканці області частіше давали негативні відгуки. Так, розвитком сільського господарства не задоволені 59%, стан шкільної освіти низько оцінили 52 %. Станом доріг, безпекою життя, екологією, соціальним захистом, підтримкою молоді не задоволені близько двох третин опитаних. Розвитком промисловості, медициною та боротьбою з корупцією на місцевому рівні не задоволені більше 70 відсотків мешканців Кіровоградщини.

Соціологи також просили оцінити політиків, запропонувавши список із Андрія Райковича, колишнього голови облдержадміністрації (за часів президентства Петра Порошенка) Сергія Кузьменка, голови облради Олександра Чорноіваненка, заступника голови, а потім й очільника Кіровоградської ОДА (за часів президентства Віктора Януковича) Андрія Ніколаєнка, голови ОДА (часів Януковича) Сергія Ларіна та призначеного президентом Володимиром Зеленським Андрія Балоня, якого наразі судять за хабарництво.

Згідно з результатами опитування, у запропонованому списку найпозитивніше мешканці області оцінюють дії Райковича, а ось про Балоня 70% нічого не чули. Слід зазначити, що опитування проводилося з 1 по 14 червня, а Андрій Балонь у гучний скандал з хабарем потрапив вже 25 червня.

Відсутність роботи, безробіття (52%) та військовий конфлікт на сході країни (50%) очолюють рейтинг проблем загальнодержавного значення серед опитаних мешканців Кіровоградщини. Неможливість отримати якісне медичне обслуговування, низький рівень зарплат та пенсій, хабарництво і корупція у владі турбують чверть респондентів.

Запитували соціологи і про особисті проблеми. Виявилося, що рейтинг очолюють низький рівень зарплат і пенсій (35 відсотків) та безробіття (33 відсотки). Військовий конфлікт на сході та неможливість отримати якісне медичне обслуговування вважають проблемами особистого значення близько чверті респондентів. Підвищення тарифів на комунальні послуги особисто турбує кожного п’ятого мешканця.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ