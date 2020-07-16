СУД ЗААРЕШТУВАВ ЧАСТИНУ МАЙНА КІРОВОГРАДСЬКОГО ЕКСГУБЕРНАТОРА БАЛОНЯ

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
“Частково майно заарештовано”, – сказав він.
За його словами, це майно, яке відображено в реєстрах, зокрема нерухомість і рахунки.
Інших деталей він не повідомив.
Як повідомлялося, 26 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 мільйонів гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику – чиновнику обладміністрації.
Раніше повідомлялося про те, що Антикорупційний суд призначив Балоню заставу 10 мільйонів гривень.
Андрій Балонь вніс заставу і вийшов з СІЗО.
Тим часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.