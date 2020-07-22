ДОРОГИ КІРОВОГРАДЩИНИ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

Польське Центральне антикорупційне бюро затримало 20 липня ексміністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України Славоміра Новака. Його підозрюють у «відмиванні» коштів та вимаганні хабарів х українських та міжнародних компаній, які займаються будуванням доріг. Свого часу головний дорожник країни двічі інспектував ремонт та стан шляхів Кіровоградщини…

Оскільки злочинна схема брала свій початок на території України, а гроші «відмивали» через підставні підприємства у Польщі, то розслідування проводилося міжнародною групою. До складу міжнародної групи увійшли антикорупційні бюро та антикорупційні прокуратури двох країн.

Слідством встановлено, що кілька посадових осіб з управління «Укравтодору», серед яких і Новак, створили злочинну організацію і розкрадали кошти міжнародних організацій, виділених для ремонту доріг в Україні. Події, які досліджуються спільною міжнародною групою, відбувалися у 2016-2019 роках – в цей період Славомір Новак очолював Держслужбу автодоріг України.

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук пояснив, що один з епізодів, який розслідується в рамках кримінального провадження, стосується вимагання неправомірної вигоди Новаком від дорожньо-будівельних компаній. Якщо компанія не встигала у визначені терміни закінчити будівництво, Новак за певну винагороду пропонував «вирішити питання» щодо продовження договорів, ухилення від сплати штрафів.

– Спосіб був специфічний: на території Польщі створювалося підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди поповнювали його статутний капітал. Таким чином хабарі легалізовували, – розповів максим Грищук.

Як виявилося, Новак пропонував одній міжнародній компанії створити у Польщі спільне підприємство з будівництва доріг. Він обіцяв внести половину статутного капіталу і планував після складання повноважень в Україні увійти в наглядову раду цього підприємства.

На території України й Польщі провели близько 50 обшуків, а у рамках провадження відпрацьовують тендери на загальну суму у 270 мільйонів євро.

Подальші кроки правоохоронців – це обрання запобіжних заходів щодо тих осіб, які відпрацьовуються на причетність до цих злочинів, а також блокування активів цих осіб на територіях України і Польщі.

Наразі притягнули до кримінальної відповідальності чотирьох людей, кілька осіб затримані — серед них і Славомір Новак.

Нагадаємо: Новак за час роботи в «Укравтодорі» (З 19 жовтня 2016 року до 1 жовтня 2019 року) декілька разів побував на Кіровоградщині з робочими візитами. Зокрема,12 жовтня 2017 року він перевіряв будівництво дороги в обхід міста Знам’янки.

– Гроші – це основне і я відповідаю за розумне використання публічних коштів, бо ж це гроші платників податків України. Це велика відповідальність, яку я відчуваю на собі і тому запевняю, що гроші будуть використані розумно, – заявив Новак під час візиту до Кіровоградщини.

У червні 2018 року Новак особисто перевіряв майданчик відстою транспорту та пункт габаритно-вагового контролю, що знаходиться неподалік селища Пантаївка, а також стан ремонтних доріг на дорозі Знам’янка – Луганськ – Ізварине до межі Кіровоградської області.

У 2019 році, підсумовуючи свою роботу, Славомір Новак зазначив про ремонт однієї із найпроблемніших доріг: Кропивницький – Миколаїв. «У Кіровоградській області ремонт завершено повністю, у Миколаївській робимо дорогу в бетоні», – сказав він тоді.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ