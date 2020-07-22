У ЦАРИНІ «ЛІСОВОЇ КОЗИ» (ФОТО)

Реклама цієї назви впала в очі зовсім нещодавно, але їхати її вивчати офіційним шляхом було трохи нецікаво. Але, коли з’явилось повідомлення про нову туристичну локацію з цією назвою, роздуми зникли. Отже, «НС» знову подорожує і знову – велошляхом. Цього разу наш курс – на Підлісне Олександрівського району.

Подолавши кілька десятків кілометрів, наша велогрупа наблизилась до кінцевої мети. Одразу кинулось в очі вигідне розташування локації – на закругленні ділянки траси Кропивницький – Олександрівка, до того ж траса проходить трохи вище, тож краєвид дуже мальовничий…

Отже, «Лісова коза» – це одне з найбільших господарств в Україні, що спеціалізується на розведенні та продажу молодняка племінних кіз Альпійської породи та є офіційним племінним репродуктором. Як з’ясувалося, це одна з найпродуктивніших молочних порід з добрими показниками стану здоров’я, вона легко адаптується до різних клімато-географічних умов. Також «альпієчки» мають і гідний «родовід» – відібрані з отар найбільшого в світі племінного об’єднання Capgenes.

– У нас підвищений біологічний захист, – розповів директор з маркетингу ТОВ «Лісова коза» Олександр Романов, – що передбачає особливі вимоги щодо чистоти утримання та бездоганного здоров’я тварин. До того ж, ми є племінним репродуктором. Наші кози не випасаються звичним способом, адже харчування абичим негативно відобразиться на якості молока та сиру. Тому харчуються тварини спеціальним сіном, яке нам завозять автотранспортом, та спеціальними кормогранулами, що виробляються цехом на території підприємства. Тварини утримуються в спеціальних приміщеннях з глибокою підстилкою, дихають свіжим повітрям у спеціальних відкритих загонах.

Чому саме такі нетипові умови? По-перше, специфіка породи полягає в тому, що її молоко не має типового козиного запаху та присмаку. По-друге, ця тенденція буде дотримана лише при правильному догляді та харчуванні. І, нарешті, саме «альпійське» молоко вважається ідеальним для сирного виробництва.

Відверто кажучи, приємно вразило. А, враховуючи те, що моє дитинство було в сільській місцевості, де існував маслосирзавод, подумки мріяв порівняти якість продукції. Адже сучасна супермаркетна, з купою всіляких «Є-шек», нагадує інтернет-рекламу на кшталт «як з 1кг молока створити 9 кг сиру». Втім, дегустацію нам пообіцяли.

Історія цього, без перебільшення, унікального підприємства нараховує лише чотири роки. Саме у 2016-му році місцевий мешканець Сергій Григір домігся отримання у власність зруйнованої колишньої свиноферми та вирішив створити на її місці сучасну козину ферму. Розпочалися, будівельні роботи, підбір компетентного персоналу, заготівля кормів для майбутніх рогатих мешканців. Будівельні роботи тривали близько року, в наступному році 312 кіз та 12 козлів прибули до нового помешкання у Підлісному. Також було змонтовано італійське доїльне обладнання «Milkline» та почались перші окоти.

Протягом 2018-го року підприємство облаштувало окремі приміщення для «дитячого садка» та вирощування молодняка, власний кормоцех з виробництва гранульованих кормів для різних вікових та продуктивних груп.

Наступного, 2019-го, року господарство отримало державний статус офіційного репродуктора кіз Альпійської породи в Україні. Окреме приміщення отримали цапи-заплідники. Збудований та належно обладнаний сироварний цех видав першу сирну продукцію під офіційно зареєстрованою торгівельною маркою «Лісова коза», також запроваджено бренд «Чорноліські фермерські сири». Поточного року продукція господарства почала надходити до низки торгівельних мереж України. Модернізовано «дитячий садок» та сироварний цех. І, що особливо приємно нам, туристам, відкрито екскурсійно-рекреаційний комплекс, що передбачає відвідування низки цікавих локацій…

Отже, починається екскурсія з ознайомлення з історією підприємства, його нинішніми складовими частинами, асортиментом та особливостями продукції. Наступним пунктом є природний зоопарк, де в загончику бігають маленькі козенята, а «підлітки» ніжаться на збудованій з каменю «альпійській горі». Кожен відвідувач може, сплативши півдесятка гривень, придбати кормову дозу та погодувати козеняток. Звісно ж, чотириногі малята це цінують, майже безпроблемно зголошуючись заселфитись. Далі на нас чекає «погрібок», де відвідувачам демонструють зберігання сирів. Звісно, не справжньої готової продукції (для неї – особливі стерильні умови), а стилізованих макетів, з розповіддю про особливості подібних приміщень та технологій. Фіналом стала дегустація сирної та молочної продукції у «Сирній лавці», де напрочуд ввічливі дівчата-працівниці пропонують скуштувати різні види сирів та придбати найбільш вподобаний, випити козиного молочка (з кавою чи без неї) та придбати маленьку або велику пляшечку на дорогу.

Враження неймовірні. За великим рахунком, хочете Європу в Україні – то створюйте її самостійно. Екопродукція має дійсно вищу ціну, аніж «ширвжиток», але та ціна відповідає якості. Крім цього, кожен відвідувач має нагоду й можливість особисто спостерігати за процесом виробництва сиру крізь спеціальне прозоре скло, що відокремлює цех від «Сирної лавки». А для тих, хто прагне до партнерства або свого власного бізнесу в цій сфері, господарство має добре обладнану авдиторію для проведення навчальних семінарів, практичних конференцій та інщих заходів загальнодержавного виміру.

Наостанок наша велогрупа взяла участь у розіграші призів від власників підприємства. Одному з велотуристів пощастило – його наплічник заповнився виграними смаколиками від «Лісової кози».

У планах господарства – збільшення поголів’я, розширення виробничих потужностей тощо. Власники обіцяють не забути й про туристів – втім, що саме вони запропонують, поки лишається таємницею. Але, сподiваюсь, що запланований обласною владою туристичний маршрут Кропивницький – Розумівка цю локацію не омине – вона дійсно варта уваги.

Максим ГУЦАЛЮК,фото автора