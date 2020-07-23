НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВАКАНТНІ 340 ВИСОКООПЛАЧУВАНИХ ПОСАД

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості є низка професій, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам від 10 000 до 30 000 гривень на місяць. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 340 одиниць.

Доволі високим залишається попит на інженерів, водіїв, агрономів, представників будівельних та гірничодобувних професій, а також працівників банківської, залізничної та медичної сфер.

Що ж до розподілу за районами, то у Кропивницькому представлено найбільше вакансій із зарплатою понад 10 тисяч – 111 вакансій, 141 у Маловисківському, 23 вакансії у Світловодському, у Долинському районі – 34 вакансії, 16 вакансій у Знам’янському, 3 у Олександрійському, 10 у Новоукраїнському, 2 у Голованівському та Петрівському та по 1 вакансії у Благовіщенському та Новомиргородському районах.

Це вакансії за такими професіями як агроном, апаратник оброблення зерна, бухгалтер, виконавець робіт, водій автотранспортних засобів, газорізальник, гірник очисного забою, головний економіст, головний енергетик, диспетчер гірничий, економіст, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, інженер, лікар загальної практики-сімейний лікар, майстер, машиніст тепловоза, штукатур тощо.

Якщо вас зацікавили запропоновані вакансії – звертайтесь до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості