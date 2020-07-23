У КОМПАНІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУДУЮТЬ “МОЛОДІЖНИЙ ТВОРЧИЙ ПРОСТІР” (ФОТО)

За рахунок частки фінансування програми «DOBRE» розпочалися роботи над реалізацією молодіжного гранту «Облаштування молодіжного творчого простору в смт Компаніївка».

Загальна сума проекту 263 343 грн. Частка міжнародної технічної допомоги програми «DOBRE» становить 85 % – кошти у сумі 223 242 грн.

Наразі експертами програми закуплено։

➡️музичне та інтерактивне обладнання для проведення різноманітних заходів, концертів, дискотек, перегляду фільмів (освітлювальні прилади, мобільний екран, проектор, ноутбук та ін..) на суму 112 209 грн.;

➡️садово-паркові малі архітектурні форми (лавки, урни, ліхтарі, люки) на суму 110 240 грн.

Частка Компаніївської громади становить 15% – 40 101 грн., за рахунок яких будуть проведені роботи по влаштуванню сцени та благоустрій території біля Компаніївського районного будинку культури.

Допомогу у будівництві сцени надають СФГ “Качинського М.П.” (керівник Качинський М.П.), ПП “Добробут” – А (керівник Павленко А.І.). Щиро дякуємо за підтримку!

Компаніївська селищна ОТГ на своїй ФБ-сторінці закликає всіх бажаючих меценатів долучатися до облаштування молодіжного простору:

“Адже це робиться задля цікавого та змістовного проведення дозвілля наших сімей, дітей, молоді та всіх мешканців громади!

Зважаючи, що в громаді спеціалізованого місця для зустрічі, спілкування та розваг молоді немає, а сцена в селищі в літній період для проведення свят монтується лише на час проведення заходів; місця для перегляду та обговорення фільмів немає, молодь ОТГ найбільше голосів віддала саме за будівництво сцени біля районного будинку культури.

Реалізація цього проекту надасть можливість проводити безкоштовно концерти, виступи, зібрання чи літературні читання, на яких зможуть бути присутні всі зацікавлені особи; функціонуватиме Wi-Fi зона доступу до мережі Інтернет.

В результаті чого жителі Компаніївської громади отримають сучасно облаштовану, зручно розташовану та затишну територію з сценою, літнім кінотеатром, лавами для відпочинку, освітлену в вечірній час”.