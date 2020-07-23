У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЗАФІКСУВАЛИ 2 НОВИХ ВИПАДКИ КОРОНАВІРУСУ

У лабораторному центрі минулої доби провели 510 ПЛР-досліджень.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук.

Згідно результатів тестувань, зафіксували два нових випадки захворювання у чоловіків із Кропивницького.

Одужали шестеро людей в області: чоловік і троє жінок із Кропивницького, жінка з Суботців Знам’янського району та жінка з Компаніївки.

Директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко зазначає, що загалом на Кіровоградщині наразі лікуються від коронавірусу 37 громадян.

Із загальної кількості інфікованих – 13 мають стан ближче до задовільного й знаходяться вдома.

24 пацієнти перебувають у госпітальних базах: семеро – у обласній лікарні, а 17 – у Центральній міській лікарні в Кропивницькому. Із госпіталізованих пацієнтів – двоє у важкому стані знаходяться у реанімаційних відділеннях.