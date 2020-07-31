«НАВЧАТИСЬ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ ПО-СПРАВЖНЬОМУ…»

Як не крути, а цей вислів декомунізованого політичного діяча минулого століття був та залишається актуальним – адже війна з найбільшою за площею країною світу та однією з найпотужніших армій триває вже сьомий рік. Тож підготовка майбутніх захисників та захисниць України має бути на гідному рівні та невпинно посилюватись. При цьому ми не повинні готувати просте гарматне м’ясо, здатне лише виконувати іноді безглузді накази – майбутні вояки мають перш за все думати та діяти як командно, так і автономно.

Тож організований кропивницьким Центром оперативно -тактичної підготовки (ЦОТП) «Цитадель» спільно з однодумцями з низки сусідніх областей вже 22-й збір «Рейд – захист рідної землі» мав сприяти саме утвердженню героїчної спадковості юних українців – від лицарів середньовіччя через добу козаччини до героїв новітньої війни з так званим «братнім «народом.

Почесними гостями стали представники організації «Бойове братерство України» на чолі з її президентом, колишнім керівником військово-цивільної адміністрації Донецької області Павлом Жебрівським (на знімку). Зокрема, аналізуючи процес національно-патріотичного виховання в цілому та військово-патріотичне виховання в Україні зокрема, Павло Іванович відзначив повну відсутність фактичної державної зацікавленості та відповідної підтримки цього напряму. Формальне фінансування, яке присутнє у відповідних урядових документах, по суті допомагає лише «воєнрукам» часів СРСР, яким трохи до пенсії(чи самої пенсії) не вистачає, та колишнім «афганцям», які -попри особистий героїзм – все ж виховані в дусі «радянського інтернаціоналізму». Тому пан Жебрівський висловив щире захоплення діяльністю місцевих осередків нашої області.

Також, за словами Павла Жебрівського, його однодумцями розроблена багаторівнева програма національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, що складається з чотирьох рівнів: для дошкільнят, учнівської та студентської молоді, для особового складу силових структур, для працівників державної влади та органів місцевого самоврядування. Але, на його думку, чинній владі це не цікаво…

До участі у «Рейді» долучились інструктори та їхні чотирилапі вихованці школи службового собаківництва ТСОУ, експерти вибухово-технічної служби УМВС України в області, бійці 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго та фахівці з різних дисциплін власне ЦОТП «Цитадель».

У процесі зборів своїми здобутками поділилися кінологи ТСОУ, вихованці «Цитаделі», юні туристи гуртків під керівництвом Миколи Бердника та Марини Морскаленко. Про героїзм пращурів нагадали історичні реконструктори – демонстрацією зразків давньої зброї та можливістю бажаючим опанувати початковий рівень володіння щитами, палицями та мечами. Сучасні зразки стрілецької зброї та екіпірування привезли спецпризначенці та «цитаделівці», останні надали й можливість спробувати стрільбу по мішенях зі страйкбольної версії армійської СГД(снайперської гвинтівки Драгунова). Вчились юні захисники й першій домедичній допомозі.

– Прибувши на Кіровоградщину, ми зрозуміли, що недаремно. – зазначив згодом у Фейсбуці Павло Жебрівський. – Захід, присвячений фізичній, стрілецькій, тактичній та медичній підготовці молоді, зібрав 60 учасників із різних регіонів України (з них 30 – із Кіровоградщини) віком від 14 до 35 років, які отримають знання та навички, що допоможуть їм стати на захист Батьківщини. Метою проведення вишколу є виховання громадянина-патріота України, утвердження національної ідентичності, формування в юних українцях засад гідності та високої самосвідомості. Такі заходи свідчать про відродження та розвиток в Україні молодіжного руху патріотичного та військово-спортивного напрямів. Так, «Рейд – захист рідної землі» має бути реалізований у 15 областях, за прикладом таборування та вишколу в Кіровоградській області.

Також представники ББУ зустрілись із учасниками бойових дій, військовими й активними громадськими діячами, небайдужими до майбутнього нашої держави, у приміщенні ветеранського простору «KROP-HUB”. За словами Жебрівського, поспілкувалися про загрозу на Сході України, про людські та матеріальні втрати, про економічні ризики та наші спільні діі щодо розбудови вільної та заможної України. Також на цій зустрічі було вручено пам’ятні обереги “Батьківське серце” двом донечкам загиблого героя Валерія Кучера – Катерині та Анастасії.

– Захід вийшов різноплановим: це було і спілкування, і церемонія вшанування пам’яті водночас, – зазначив Пало Жебрівський, додавши, що всі діти полеглих мешканців Кіровоградщини будуть відзначені спеціальними пам’ятними знаками-оберегами. Більшість вже їх отримала, решта будуть виготовлені та урочисто вручені найближчим часом.

– Ми обов’язково повернемо свою землю, – наголосив у своєму зверненні до учасників заходу заступник командира 3-го полку з морально-психологічного забезпечення майор Сергій Францішкевич, – це лише питання часу. Але ми всі маємо бути до цього готовими, як і готуватись до захисту своєї землі з самого дитинства. Хтось це робитиме в наших лавах, хтось – в інших військах, ще хтось – цивільними справими. Але Україна для всіх одна.

Максим ГУЦАЛЮК, фото автора