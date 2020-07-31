У ДОЛИНСЬКІЙ ДОБУДУЮТЬ ВОДОГІН

Відбулось засідання обласної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, які реалізуються за рахунок коштів ДФРР. Розглянули забезпечення водопостачання у м. Долинська.

Як зазначив перший заступник голови ОДА Ігор Кузьмін, не всі члени комісії були присутні, тож безпосередньо сьогодні прийняти конкретні рішення не було можливості. Вирішили відкрити засідання й обговорити нагальні питання. Натомість голосування запланували на наступний тиждень за умови наявності кворуму.

Згідно результатів засідання Ігор Кузьмін доручив голові РДА Євгенію Звіздовськрму, який є і депутатом Долинської міської ради, узагальнити озвучені на засіданні пропозиції впродовж тижня та взяти під особистий контроль питання реалізації проєктів, що втілюються міськрадою.

Ігор Кузьмін наголосив, що нагальна потреба для реалізації проєктів водозабезпечення у м. Долинська в 2020 році складає майже 12 млн грн:

“Понад 1,6 млн грн вже надійшли з державного бюджету відповідно до попереднього розподілу коштів, тож зараз управління капітального будівництва ОДА та Долинська міська рада мають можливість проводити роботи;

Більше 10 млн грн виділимо за рахунок перерозподілу коштів між об’єктами.

Таким чином отримується сума, необхідна для завершення робіт”.

Нагадаємо, минулого тижня долинчани пікетували будівлю ОДА з вимогою вирішити це питання.