ВИСТАВКА ДО ЮВІЛЕЮ (ФОТО)

У Кропивницькому діє виставка, присвячена 140-річчю від дня народження видатного письменника й драматурга Володимира Винниченка.

У міському літературно-меморіальному музеї Івана Карпенка-Карого, що в Кропивницькому, відкрили виставку, присвячену 140-річчю від дня народження видатного письменника й драматурга, нашого земляка Володимира Винниченка (1880-1951).

“Назвали ми її «Бо я – українець». В експозиції – чимало дарунків колишніх очільників обласної організації Національної спілки письменників України Володимира Кобзаря та Володимира Панченка. Серед них – прижиттєві видання творів Володимира Винниченка. Фото та театральні програмки, пов’язані з постановкою його творів на сцені місцевого театру імені Марка Кропивницького, передав до музею театрознавець Володимир Шурапов”, – зазначила очільниця музею Лариса Хосяінова.

Про життєвий та творчий шлях Володимира Винниченка, його родинне древо, розповіла співробітниця музею Тетяна Ревва, котра, до речі, по чоловіковій лінії є родичкою письменника.

Глибокий аналіз оповідання «Федько-халамидник» зробив педагог-філолог Олександр Ратушняк. Про туристичні маршрути містом на Інгулі, пов’язані з іменем Володимира Винниченка, говорив історик Юрій Митрофаненко.

З Винниченкіаною обласного краєзнавчого музею познайомив заступник директора установи Павло Рибалко.

Федір ШЕПЕЛЬ, фото автора