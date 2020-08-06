ДИТЯЧА. ВІРТУАЛЬНА. ПЕРСОНАЛЬНА

Днями в художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна, що в Кропивницькому, випускницю дитячої школи мистецтв Ольгу Шлапак вітали з нагоди презентації віртуальної персональної виставки творів у рамках музейного артпроєкту «Галерея дитячого мистецтва».

“Цю віртуальну персональну виставку ми назвали «Літо – Канікули – Мрії». Її можна подивитися в електронному вигляді на веб-сайті музею у розділі «Вибрані виставки», розповіла очільниця музею Віта Чернова. – Оля Шлапак народилася 18 червня 2004 року в нашому місті. Навчається в 11-му класі Кропивницької гімназії № 9. З відзнакою закінчила Дитячу школу мистецтв міста Кропивницького: відділ образотворчого мистецтва та відділ народних інструментів по класу бандури (2019). Перемагала у всеукраїнських та обласних музичних конкурсах по класу бандури (викладач Галина Корінчук ), а також кілька разів – у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна» (галерея «Єлисаветград»), обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої!». Є дипломантом обласного конкурсу з образотворчого мистецтва серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навальних закладів «Веселкові барви» та Міського художнього конкурсу «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря.

Оля – активна учасниця шкільних художніх виставок, міських мистецьких заходів до Дня міста, молодіжної мистецької акції «ALLA PRIMA», спільного арт-проєкту музею та школи «Художні студії» в рамках культурно-мистецької акції «Музейні гостини» до Міжнародного дня музеїв. На першій персональній виставці представлено понад тридцять її творів, виконаних під керівництвом викладачів Юрія Вінтенка, Галини Ярової-Вінтенко, Юлії Бургутіної та Ольги Краснопольської в різних образотворчих техніках: акварель, гуаш, олівець, витинанка та аплікація. Живописні композиції юної художниці заворожують тонким відчуттям кольору, поетичністю сприйняття навколишнього світу, малюнки олівцем вирізняються аналітичним поглядом дослідника, а декоративні твори яскраво втілюють розмаїття української народної традиції”.

Принагідно додамо, що в музеї вже багато років активно діє мистецький проєкт «Галерея дитячого мистецтва», метою якого є презентація виставок дитячої творчості, популяризація кращих творів юних художників, залучення дітей до занять образотворчим мистецтвом. Тут також створено колекцію «Дитяча творчість», яка постійно поповнюється новими надходженнями.

А ось дитяча школа мистецтв вже не вперше презентує творчість своїх вихованців у художньо-меморіальному музеї Олександра Осмьоркіна. Її створено у 1986 році на базі дитячої музичної школи №5 у селищі Новому.

Федір ШЕПЕЛЬ, фото автора