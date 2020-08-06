ЗАСУДИЛИ КОЛИШНЬОГО КЕРІВНИКА “КІРОВОГРАДГАЗУ”

ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі Костянтина Старовойта, колишнього директора дочірнього підприємства «Центргазу» ВАТ «Кіровоградгаз».

У нього також конфіскували автівку і заборонили займати адміністративні посади протягом трьох років.

Він може оскаржити рішення до Апеляційної палати ВАКС.

Рішення ухвалили судді ВАКС Тетяна Гавриленко (головуюча), Катерина Сікора і Олексій Кравчук.

Старовойта обвинувачували у розтраті 8,6 млн грн. За даними НАБУ і САП, він уклав завідомо невигідний договір від імені «Центргазу», за яким державне підприємство сплатило гроші за поставку газу, але сам газ не отримало.

Суд дійшов висновку, що обвинувачений зробив це умисно, задля збагачення приватної фірми.