«КОЗАЦЬКА СОТНЯ» – ПЕРШЕ ВЕЛОРАЛІ КРОПИВНИЧЧИНИ

Черговий амбітний проект від спільноти «Велокроп» має за мету долучити нашу область до списку регіонів, які успішно втілюють в життя шалені аматорські велоперегони на 100 кілометрів.

За словами ініціатора проекту, керівника велоспільноти Андрія Паливоди, це насамперед популяризація здорового способу життя та активного відпочинку незалежно від віку та водночас – туристично-спортивний захід для власників велосипедів будь-якого рівня. За основу було взято один з найпопулярніших нині перегонів, одеську «сотку», офіційна назва якої -«100 кілометрів Поясом Слави». Довідково: одеські перегони зазвичай проходять на початку квітня з нагоди визволення міста від нацистів. Максимальний час подолання відстані -10 годин.

Кропивницькі ж велоактивісти не ставлять за мету приурочити захід до певної дати та визначити максимальний час на подолання відстані. Наразі відома лише нитка маршруту: Кропивницький – Суботці – Казарня – Трепівка – Єлизаветградка – Підлісне – Кропивницький та не менш амбітна мета – зробити цей захід загальноукраїнським.

– Якщо громада міста підтримає цей проєкт, запропонований нами на «Громадський бюджет», то він стане першим заходом такого рівня на теренах області. Ми віримо, що цей спортивний марафон не лише втілиться в життя, але й стане традицією (нагадаємо, одеська «сотка» проводиться з 1981 року) не лише для мешканців обласного центру, а й велотуристів з інших частин області та з усієї України. Це також має підвищити інвестиційну та туристичну привабливість регіону, – наголошує Паливода.

З іншого боку, як бачимо, цей проєкт – обласного рівня, але «Громадського бюджету» на рівні області не передбачено. Тож велокропівці (чи «велокропики») сподіваються на увагу й причетних до спорту й туризму посадовців області.

Крім презентації проєкту керівництво спільноти – Андрій Паливода, Ольга Литвинова та Вікторія Талашкевич – продемонстрували відремонтований за кошти велоспільноти двомісний велосипед-тандем. Основне завдання конструкції – надати можливість долучитись до веломандрів особам з обмеженими можливостями: перший вершник є пілотом, а другий в якості активного пасажира допомагає тримати потрібний рівень швидкості синхронним обертанням педалей.

Здавалося б, катай собі й катай, навіщо додатковий клопіт? Але для того й формуються велоспільноти – офіційні чи неформальні, аби привертати до себе увагу не лише пропагандою здорового способу життя, а й практично долучати до цього вищезгаданими проєктами. І маємо надію, що ці проєкти посядуть гідне місце у нескінченному переліку покотеньок та далеких веломандрівок як кропивничан, так і мешканців області. Все буде вело, а шляхів, як відомо, вистачить на всіх!

Максим ГУЦАЛЮК, фото автора