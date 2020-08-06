КОРОНАВІРУС ВБИВАЄ НЕ ЛИШЕ ЛЮДЕЙ

Ця клята зараза уражає не лише людей, а все навколо. Кіровоградщина – яскравий приклад того.

Не дуже добре знаю, як по районах, хоча знайомі звідти повідомляють сумні новини, а в обласному центрі та навкруги гине багато чого. Наприклад – у Кропивницькій рай лікарні – ЛОР-відділення на 20 ліжок. Його об’єднують з хірургією та… гінекологією, лишають 4 ліжко-місця. Це, мабуть, у рамках програми «Велике будівництво» подолали гайморити та усі інші усілякі риніти з отитами, або, як зараз кажуть, зробили їх разом.

Закрили Кропивницький районний будинок культури. Ну а що, – тут епідемія, а ви про якусь культурку! Але ж цей будинок тягнув на собі і міські заходи, бо обласний центр вже давно не має власного потужного осередку мистецького життя. Що на День міста, що на День незалежності – усі заходи колективами та апаратурою забезпечував переважно цей БК. Філармонія, театри – це обласні заклади, а міський «Палац культури» імені Компанійця давно вже місце продажу китайських трусів, білоруського трикотажу, насіння, ще чогось. А ще час від часу туди привозять показувати екзотичних павуків чи мавпочок. Район реально виручав. Там і фестивалі з брейк-дансу були, і рок грали, в «Що? Де? Коли?» змагалися, туристичний гурток був. Все, гаплик, нема коштів. Таке ось культурне буття міста корифеїв та його околиць.

Помер будинок культури у Пантаївці Олександрійського району… Мабуть, і ще десь. Не на часі. Коронавірус.

У Кропивницькому вже немає боулінгу. Не думаю, що це критична втрата, однак шкода, що не працює заклад, де були доріжки зі своїми кеглями та страйками. Йдемо в мінус, а не в плюс. Багато років городяни чекають, коли в нас з’явиться «Макдональдс» як символ заможного міста (так, це навіть є показником у деяких міжнародних рейтингах розвитку для слабеньких територій – якщо «Мак» зайшов, то тут є гроші, є надія). Натомість на часі гадати, який ще об’єкт культурно-розважального життя зникне з мапи міста.

Хто чи що на черзі? Єдиний в області кінотеатр відкрився після карантину, але, здається, власники вже пошкодували про це. Півтора глядача на блокбастер аж ніяк не покривають витрати навіть на освітлення та роботу машини для поп-корну … Народ, і без того підсаджений на безкоштовне переглядання усього, що хочеш, в Інтернеті, за час карантину просто забув, що можна дивитись кіно за гроші.

І футбольний клуб наш, «Зірка», якось вчасно пішов з поля. Невже передчували? Який футбол, коли трибуні порожні, бо карантин? Звісно, це не головне джерело прибутку – продаж квитків, це крапля в морі бюджету клубів. Головне – віддачі нема. Грати за пустих трибун, коли десятки тисяч не волають «Саня, давай» чи «Суддю на мило» – зовсім не те, вболівати за «Олександрію» по телевізору, а не на стадіоні «Ніка» – не те.

Коли все скінчиться (якщо це буде за нашого життя), хто полетить на крилах випрошувати вільного квитка до театру імені Кропивницького на якусь «Наталку-Полтавку»? Хіба що до філармонії, якщо Олег Винник завітає. Хоча знали би ви, які настрої у колективів обласної філармонії, які скоро як півроку без концертів… Фестиваль «Вересневі самоцвіти» та виставка «Агроекспо» покажуть, чи надія є.

Геннадій РИБЧЕНКОВ