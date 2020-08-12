НАСТАВ ЧАС НАСМІШИТИ МІСТА?

Схоже, приклад Зеленського заразний. І смішна фішка в українській політиці, як показав час, «канаєт».

Після обрання президента-коміка українці впустили до до Верховної Ради України чимало людей, які почуття гумору зробили професією та джерелом заробітку. До прикладу – актор «Кварталу» Юзік (от хто знав, що він за паспортом – Юрій Корявченков?) та ще чимало людей з «квартального» середовища – усілякі сценаристи, продюсери – Максим Ткаченко, Олександр Кабанов, Олександр Качура, Ольга Руденко, може, ще хтось. Роман Грищук із гумор-шоу «Мамахохотала» також захотів послужити своїй колишній публіці. Та зараз на часі місцеві вибори. І сміхуни замахнулися на посади міських голів.

Найгучніша новина з передвиборчих полів – шоумен Сергій Притула буде змагатися за крісло київського міського голови. На заміну боксерові може прийти вар’ят. Хоча – може, не варто одразу хвататися за голову. Якщо пригадати, то перед Кличком міським головою був юрист, банкір, фаховий управлінець Леонід Черновецький (був ще Олександр Попов, але його не обирали, а призначив Янукович). Після нього залишилося хіба прізвисько «Льоня-космос» та кілька фраз, які, здається, було сказано у стані, скажімо так, зміненої свідомості. А ще – вкрадені у столиці та перепродані сотні, тисячі гектарів землі у найдорожчих місцях. Все. Не дивно, що він зараз переховується за кордоном, не у Ростові, звісно, але в Грузії.

Притула – людина, звісно, шанована, висуває його партія Вакарчука «Голос». Волонтер, у політиці обізнаний, судячи з інтерв’ю, непогано. Та чи є у нього шанси викликати посмішку на обличчях киян, коли вони перетнуть поріг виборчих дільниць 25 жовтня?

«Слуга народу» висуває на посаду міського голови Одеси Олега Філімонова. Легендарного учасника команди КВК «Одеські джентльмени», чемпіона СРСР. Потім він багато років вів, на мій погляд, геть не смішну і орієнтовану на нижчі класи телепрограму «Джентльмен-шоу». Хоча, при цьому, 20 років керував кафедрою романо-германської філології в Одеському університеті. Людина в Одесі він відома, досить популярна. Та все одно не зрозуміло: чому Олег Філімонов, а не Георгій Делієв, керівник «Маски-шоу»? Маски зараз дуже актуальні, хоча й дещо в іншому сенсі, ніж в нього закладали гумористи свого часу. Чи переможе він діючого мера Геннадія Труханова та інших потужних претендентів з чиновництва та бізнесу? Побачимо: шансів в нього, здається, більше, ніж у Притули в Києві.

На посаду міського голови Рівного «Слуга народу» планує висунути Юрія Ліпського. В минулому він керував ГО «КВК Рівненщини», потім очолив «Західну Лігу сміху».

І це тільки та інформація, яка більш-менш на слуху. Хто зна, може вже на міського голову якоїсь Черезногузачепілівки готують якогось ексцентрика оригінального жанру? До речі, Сергій Сивохо, також чемпіон СРСР з КВК, вже пішов з Ради нацбезпеки України. Тепер може балотуватись на мера хоч не рідного Донецька, а якогось з інших підконтрольних міст. Потенціал є! Ну і врешті-решт, чому поки що мовчить «Дизель-шоу»? Що, хіба немає гідних кандидатів на міського голову рідного їм Миколаєва?

Ще не осінь. Пам’ятаєте останнє слово на посаді спікера Ради Андрія Парубія, коли він закривав церемонію інавгурації Зеленського? «Було весело». Мабуть, буде ще веселіше.

Геннадій РИБЧЕНКОВ