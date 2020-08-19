ВИБОРЧІ КОМІСІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ: ХТО ПЛАТИТЬ ТА ХТО ГОЛОВУЄ?

По всій Україні, зокрема і на Кіровоградщині, наразі йде набір членів та голів місцевих виборчих комісій різних рівнів: районних, обласних, міських тощо. Саме вони забезпечуватимуть проведення місцевих виборів, які проведуть 25 жовтня. В яких комісіях працюють сімейні підряди, хто найдосвідченіший член комісії в області та як виплачуватимуть зарплату за роботу в ТВК – цікавилося «Народне слово».

Що таке територіальна виборча комісія?

Головний обов’язок голови та членів територіальної виборчої комісії – контролювати підрахунок голосів виборців. Від рішень комісії в спірних випадках може багато що залежати. Саме тому громадянам слід зголошуватися контролювати підрахунок голосів у тервиборчкомах та дільничних виборчих комісіях, а партії повинні надати їм таку можливість. Так і про чесність волевиявлення можна подбати, і копійчину заробити.

Цікаво, що кандидат у депутати може бути зареєстрований у будь-якій іншій області й балотуватися там, де він забажає, а от членом ТВК може бути лише та людина, яка зареєстрована у громаді, де відбуваються вибори.

Партії за браком місцевих представників, які часто не погоджуються йти в комісії, прописують потрібних їм людей, котрі, не виключено, можуть впливати на волевиявлення. Трапляється й таке, що прописують і заводять до ТВК мешканців інших областей.

Хто працюватиме безкоштовно?

У державному бюджеті передбачені субвенції місцевим бюджетам на оплату праці людей, які працюватимуть в ТВК. Та ось що цікаво: деякі територіальні виборчі комісії заявили, що вже сформовані у серпні, а гроші їм не дають. Тут слід врахувати зміни до Виборчого кодексу, внесені 16 липня 2020 року: ними формування територіальних виборчих комісій винесено за межі виборчого процесу. Тобто помісячний розпис асигнувань загального фонду передбачає виділення субвенції місцевим бюджетам виключно у вересні-листопаді 2020 року. Натомість обласні, районні, районні в містах, міські ТВК, утворені ЦВК, виконують свої повноваження й у серпні, але робота їхніх членів, які здійснюватимуть повноваження на постійній основі, не буде оплачена державою. Наразі оплата праці членів ТВК, які працюватимуть на платній основі, і залучених працівників передбачається з 5 вересня – з моменту офіційного початку виборчого процесу.

До початку виборчого процесу ТВК повинні зробити низку дій, які теж не будуть оплачені. Наприклад, слід зареєструвати комісію як юридичну особу, районні ТВК повинні утворити сільські, селищні комісії, а міські ТВК – відповідно районні в містах ТВК, провести підготовчу роботу щодо формування виборчих округів. До 25 серпня мають провести жеребкування щодо включення кандидатур до складу ТВК, сформувати склад комісій та оприлюднити рішення про їх формування.

Крім того, до 30 серпня ТВК повинні визначити орієнтовну середню кількість виборців у багатомандатних виборчих округах, що утворюються у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч як підготовчий етап утворення багатомандатних виборчих округів.

Всі ці дії вимагають участі як членів комісії, які працюють на платній основі, так і залучених спеціалістів та експертів, зокрема щоденної роботи системного адміністратора та діловода, використання комп’ютерної техніки. Рішення щодо формування виборчих комісій може оскаржуватися в судах, що вимагатиме залучення комісією юриста. Тобто до 5 вересня тут багато роботи слід зробити, і вона не буде оплачена.

У свою чергу громадянська мережа ОПОРА підкреслює, що відсутність витрат на територіальні виборчі комісії у бюджетному розписі у серпні місяці тягне за собою неможливість здійснення Державною казначейською службою відповідної проплати.

– ОПОРА наголошує, що відсутність передбаченого фінансування роботи ТВК до 5 вересня може стати серйозним викликом для належної організації виборчого процесу, а внесення змін до виборчого законодавства щодо роботи ТВК до початку виборчого процесу мало би супроводжуватися переглядом строків та порядку визначення бюджетних асигнувань на проведення місцевих виборів, – йдеться на сайті організації.

Що на Кіровоградщині сформували

Незважаючи на такі перепони і колізії у роботі комісій, на Кіровоградщині, за підрахунками ОПОРИ, до місцевих виборів-2020 вже утворили обласну виборчу комісію, чотири районних та 12 міських. Вже відомо, що у їхньому складі працюватиме 306 осіб, які представлятимуть 46 політичних сил. Цікаво, що цьогоріч в Кіровоградській області вирішили проявити себе політсили з інших областей: партія «За Одещину», «Наш дім – Одеса» та «Патріоти Волині».

Кіровоградську обласну ТВК спочатку начебто очолив Ігор Ботнаренко від партії «Слуга народу». Та згодом партійці змінили його на Євгенія Цехмістра, який був членом Кропивницької міської ТВК. Натомість Ігоря Ботнаренка призначили заступником голови Кропивницької міської територіально виборчої комісії. Раніше Ботнаренко був заступником голови міської ВК під час виборів у 2015 році від партії «Блок Петра Порошенка», а також членом комісії під час виборів народних обранців у 2014 році від «Удару».

Микола Вайпан, який представлятиме інтереси партії «Голос» в обласній комісії у 2020 році, у 2012 році в цій самій ОВК під час парламентських виборів був від партії «Союз анархістів України». А Олексій Коваленко, який став членом окружної комісії від партії «За майбутнє», у 2019 році на позачергових виборах нардепів був головою комісії ОВК від «Народного фронту».

Член обласної виборчої комісії Віталій Фросіняк, який наразі представляє інтереси Ліберальної партії України, кілька разів був членом комісії. У 2014 році на виборах народних депутатів був членом комісії від української платформи «Собор», у 2012 році був членом ОВК від партії Наталії Королевської «Україна – Вперед», а 2007 році на позачергових виборах народних депутатів був членом комісії від фракції «Наша Україна». До того ж, Фросіняк Віталій Вікторович є засновником двох громадських організацій, зареєстрованих у Кропивницькому: «Наша справа» та «Український центр політичного консалтингу». В цих самих ГО членкинею є Оксана Олександрівна Фросіняк. Цікаво, що вона вже тричі була у місцевих ТВК по округу 99 (місто Кропивницький): під час виборів нардепів у 2014 році від «Партії пенсіонерів України», під час позачергових виборів того ж року – від партії «Єдина родина» і під час ІІ туру чергових виборів президента України у 2019 році – від власне Володимира Зеленського.

Загалом в обласній територіальній виборчій комісії по два представники мають п’ять політичних партій: «Слуга народу», «Європейська солідарність», Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», «Голос», «Опозиційна платформа «За життя». Одним членом комісії представлені політичні сили: «Партія зелених України», «За майбутнє», «Соціалістична партія Олександра Мороза», «Опозиційний блок», «Партія місцевих ініціатив», «Партія твого міста», партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» та «Ліберальна партія України».

Відомі також і члени районних комісій області. Нагадаємо: районів на Кіровоградщині лишилося чотири, а отже і комісій виборчих, і райрад відповідно створено буде теж чотири.

Кропивницьку районну ТВК очолив Андрій Смутко від партії «Слуга народу». Це вже не перший його досвід: у 2016 році він очолював комісію на виборах в об’єднаній територіальній громаді. В цій районній ТВК найбільше представників від «Батьківщини» (троє членів), по два члени комісії представляють інтереси «Слуги народу», «Опозиційної платформи – За життя», «Європейської солідарності» та «Голосу». А одного представника в комісії мають політсили: «соціалісти», «нова політика», «За майбутнє», «Наш дім – Одеса» та «Сам за себе».

Голованівську районну ТВК очолює Віра Лівітчук від партії «Опозиційна платформа – За життя». Вона була членом комісії у 2014 році на виборах нардепів від «Ліберальної партії України». Членкинею цієї ж ТВК є ще одна Лівітчук, але вже Алла – вона теж представляє ОПЗЖ. Раніше, а саме у 2012 році, Алла Лівітчук була членкинею ОВК на виборах народних депутатів від «Християнсько-демократичної партії».

У Голованівській ТВК троє представників від «Європейській Солідарності», по два представники від партії «Голос», «Опозиційна платформа – За життя», «Слуга народу», «За майбутнє», «Батьківщина». А по одному представнику мають наступні політсили: «Радикальна партія Олега Ляшка», «Зелена планета», «Партія прогресу», «Інтернет-партія України» та «Нам тут жити».

А ось у Новоукраїнській районній територіальній виборчій комісії зібралися найпостійніші у політичних вподобаннях люди. Так, очолила районну ТВК Валентина Пахомова від «Батьківщини» – вона ж її очолювала на минулих місцевих виборах від цієї ж політсили. Членкиня комісії Ганна Гордієнко також не змінила свої політичні вподобання, і цьогоріч, як у 2015 році, представляє «Батьківщину». Ще одна членкиня – Людмила Талашкевич – вже вдруге представляє партію «Європейська солідарність». Вперше це сталося у 2015 році.

У Новоукраїнській районній ТВК по два представники мають такі партії, як «Слуга народу», «Батьківщина», «Голос», «ОПЗЖ», «Європейська солідарність». По одному представнику мають політичні сили «За майбутнє», «Партія прогресу», «Патріоти Волині», «Щаслива Україна», «Партія розвитку громад», «Час змін», «Народ», «Довіряй ділам».

А ось в Олександрійському районі прорізався голос. Тобто, Олександрійську районну ТВК очолить Ніна Лазаренко від партії «Голос». Вона була заступником голови комісії у 2015 році на місцевих виборах від партії «Народний контроль».

Та цікавіші траєкторії політичного флюгеру секретаря цієї комісії – Анатолія Курупа. Він наразі представляє партію «Європейська солідарність», хоч вперше був членом обласної ВК у 2012 році від горезвісної «Партії регіонів України». Після першого досвіду роботи у виборчих комісіях Анатолій Куруп цю справу не полишив: представляв «Партію зелених України», Блок Петра Порошенка «Солідарність» та навіть Сергія Тігіпка – під час позачергових виборах президента. До речі, минулоріч на чергових президентських виборах він навіть очолював обласну комісію на Кіровоградщині від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Загалом в Олександрійській районній ТВК по два представники мають п’ять партій: «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «ОПЗЖ», «Слуга народу». По одному представнику представили вісім партій – «Свобода», «Соціалістична партія Олександра Мороза», «Велика країна», «Партія твого міста», «Довіряй ділам», «Нам тут жити», «За майбутнє», «Час змін».

Трійка найдосвідченіших

Згідно з інформацією ОПОРИ, наразі на Кіровоградщині найдосвідченішою членкинею виборчої комісії є Людмила Отян. Цьогоріч вона вже дванадцятий (!) раз працює у ТВК! До цього вона і головувала в комісіях, і була членкинею на 100-му, 96-му та 101-му округах. Представляла і Петра Порошенка на позачергових президентських, і Володимира Зеленського на чергових президентських виборах та навіть Віктора Януковича у 2010 році. Також була у ТВК від партій «Солідарність», «Партії регіонів», «Народної партії», тоді ще «Блоку Юлії Тимошенко» та «Єдина Україна».

Наступним рекордсменом в Кіровоградській області є вже згаданий вище Анатолій Куруп: він брав участь у ТВК сім разів. Стільки ж досвіду має інший член ТВК – Петро Чубченко. Ось його флюгером назвати важко, адже ще з 2010 року він підтримує відверто прокремлівські політсили в Україні. Так, у 2010 році він головував у територіальній комісії по сотому округу від Віктора Януковича, а через два роки – у 99-му окрузі представляв «Партію регіонів». Потім у 101-му окрузі двічі представляв «Опозиційний блок», а на президентських позачергових – сумнозвісного Юрія Бойка. Нині, що й можна передбачити, він представлятиме інтереси партії «Опозиційна платформа — За життя».

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ