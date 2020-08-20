ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО 578 ВАКАНСІЙ

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 578 вакантних посад, у яких, серед вимог до працівника, роботодавець зазначив освітній рівень «Вища освіта», «Базова вища», або ж «Неповна вища».

Наразі роботодавці Кіровоградщини потребують працівників для заміщення посад у сфері освіти, медицини, культури, соціальної роботи, залізничних перевезень, торгівлі, управління та адмініструванні, інженерії, гірничодобувної промисловостіта аграрному секторі. Найбільша кількість вакансій пропонуєтьсядля бухгалтерів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, вчителів закладу загальної середньої освіти, вихователів та начальників відділення зв’язку. Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 26460гривень. Також відкритими є 22 вакансії з неповною занятістю та заробітною платою від 1250 до 4553 гривень.

Наразі працівники з вищою освітою потрібні у таких районах:

· Кропивницький – 258 · Голованівський– 15 · Маловисківський – 43 · Новоархангельський– 7 · Долинський – 36 · Новгородківський– 7 · Олександрійський – 35 · Гайворонський– 4 · Знам’янський– 35 · Устинівський – 4 · Благовіщенський – 32 · Новомиргородський– 2 · Світловодський – 28 · Новоукраїнський – 2 · Добровеличківський – 19 · Вільшанський – 1 · Олександрівський – 19 · Компаніївський– 1 · Петрівський – 19 ·

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості