ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО 578 ВАКАНСІЙ

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У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 578 вакантних посад, у яких, серед вимог до працівника, роботодавець зазначив освітній рівень «Вища освіта», «Базова вища», або ж «Неповна вища».

Наразі роботодавці Кіровоградщини потребують працівників для заміщення посад у сфері освіти, медицини, культури, соціальної роботи, залізничних перевезень, торгівлі, управління та адмініструванні, інженерії, гірничодобувної промисловостіта аграрному секторі. Найбільша кількість вакансій пропонуєтьсядля бухгалтерів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, вчителів закладу загальної середньої освіти, вихователів та начальників відділення зв’язку. Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 26460гривень. Також відкритими є 22 вакансії з неповною занятістю та заробітною платою від 1250 до 4553 гривень.

Наразі працівники з вищою освітою потрібні у таких районах:

·                   Кропивницький – 258 ·                   Голованівський– 15
·                   Маловисківський – 43 ·                   Новоархангельський– 7
·                   Долинський – 36 ·                   Новгородківський– 7
·                   Олександрійський – 35 ·                   Гайворонський– 4
·                   Знам’янський– 35 ·                   Устинівський – 4
·                   Благовіщенський – 32 ·                   Новомиргородський– 2
·                   Світловодський – 28 ·                   Новоукраїнський – 2
·                   Добровеличківський – 19 ·                   Вільшанський – 1
·                   Олександрівський – 19 ·                   Компаніївський– 1
·                   Петрівський – 19 ·

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

 Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

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