ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО 578 ВАКАНСІЙ

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 578 вакантних посад, у яких, серед вимог до працівника, роботодавець зазначив освітній рівень «Вища освіта», «Базова вища», або ж «Неповна вища».
Наразі роботодавці Кіровоградщини потребують працівників для заміщення посад у сфері освіти, медицини, культури, соціальної роботи, залізничних перевезень, торгівлі, управління та адмініструванні, інженерії, гірничодобувної промисловостіта аграрному секторі. Найбільша кількість вакансій пропонуєтьсядля бухгалтерів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, вчителів закладу загальної середньої освіти, вихователів та начальників відділення зв’язку. Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 26460гривень. Також відкритими є 22 вакансії з неповною занятістю та заробітною платою від 1250 до 4553 гривень.
Наразі працівники з вищою освітою потрібні у таких районах:
|· Кропивницький – 258
|· Голованівський– 15
|· Маловисківський – 43
|· Новоархангельський– 7
|· Долинський – 36
|· Новгородківський– 7
|· Олександрійський – 35
|· Гайворонський– 4
|· Знам’янський– 35
|· Устинівський – 4
|· Благовіщенський – 32
|· Новомиргородський– 2
|· Світловодський – 28
|· Новоукраїнський – 2
|· Добровеличківський – 19
|· Вільшанський – 1
|· Олександрівський – 19
|· Компаніївський– 1
|· Петрівський – 19
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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.
Відділ інформаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості