У СВЯТКОВІ ДНІ СБУ ЗАКЛИКАЄ ГРОМАДЯН БУТИ ПИЛЬНИМИ

Під час святкування Дня Державного Прапора та Незалежності УкраїниУправління Служба безпеки України в Кіровоградській області закликає мешканців регіону дотримуватись заходів безпеки під час перебування у публічних місцях, бути пильними та інформувати правоохоронців про залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби.

Особливу увагу слід звертати на тих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Вони можуть проявляти підвищенузацікавленість до об’єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей, підприємств, військових об’єктів, будівель органів влади та управління.

У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності просимо повідомити про це до Управління СБУ в Кіровоградській області за номером цілодобової «гарячої лінії» (0522) 36-13-06або на електронну поштову скриньку: usbu_kvg@ssu.gov.ua

Інформація, що надійде до Служби безпеки України, буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантуємо.