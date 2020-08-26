КАБМІН ПОГОДИВ КАНДИДАТУРУ НОВОГО ОЧІЛЬНИКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА

Ним став Андрій Назаренко – заступник директора свинокомплексу на Кіровоградщині.

Свого часу він входив до команди Андрія Ніколаєнка у період його головування на Кіровоградщині.

Пізніше працював помічником народного депутата України Максима Єфімова (2014-2019).

Згідно поданої декларації, проживає Андрій Назаренко у Києві, де володіє квартирою. Кандидат на посаду глави ОДА декларує годинник марки Rolex, який оцінює у 296 000 гривень. Також володіє автомобілями Lexus RX200 та Mercedes-benz C300.

129 127 гривень заробітної плати Андрій Назаренко отримав від ТОВ “2-й ім. Петровського цукровий завод”. Готівкою зберігає 95 000 доларів, 15 000 євро та 500 000 гривень.