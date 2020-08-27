ЯК НАВЧАТИМЕТЬСЯ КІРОВОГРАДЩИНА?

Вже наступного тижня розпочнеться новий навчальний рік, але водночас в Україні й у світі тривають карантинні обмеження задля запобігання поширенню COVID-19. Україна наразі умовно поділена на карантинні червону, жовту, помаранчеву і зелену зони. Відповідно до кольору зон (тобто до рівня поширення коронавірусної інфекції) різняться в областях і умови початку навчального року. В якій «кольоровій» зоні Кіровоградщина, до чого готуватися батькам і що таке гібридна форма освіти – розбиралося «Народне слово».

Кольорові зони карантину

Залежно від епідемічної ситуації в районі чи місті може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Жовтий, помаранчевий або червоний рівень встановлюється на тій території, де наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, в якому наявна хоча б одна з трьох ознак: наприклад, якщо завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, сягла більше 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль. Або ж якщо середня кількість тестувань становить менш як 24 тестування на 100 тисяч населення протягом семи днів. Третім є показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення: він не має перевищувати базовий рівень.

На підставі цих ознак Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону рівня епідемічної небезпеки відповідного кольору.

Рішення про послаблення червоного, помаранчевого та жовтого рівня епіднебезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через 14 днів із дня встановлення такого рівня.

Наразі всі адміністративно-територіальні одиниці Кіровоградщини належать до «зеленої зони». Тобто карантинні обмеження в області зводяться до перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах, проведення масових заходів із розрахунку не більше однієї людини на п’ять квадратних метрів, а пасажирські перевезення відбуваються як зазвичай, хіба що кількість пасажирів в салоні не має перевищувати кількість місць для сидіння. Та навіть кінотеатри працюють – насолодитися кінострічкою на великому екрані можна в залі, яка заповнена на 50 відсотків.

Гібридна освіта: як від «кольору» території залежать уроки

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що в новому навчальному році українські школи житимуть за чинними правилами адаптивного карантину. Тобто не працюватимуть виключно в тих містах чи районах, де буде встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У решті районів, які потраплять до «зеленої», «жовтої» і «помаранчевої» зон, середня освіта надаватиметься у звичайному режимі з чітким дотриманням правил соціальної дистанції та гігієни.

Відповідно до «кольору» території, тобто до рівня епідемнебезпеки, залежать і умови проведення освітнього процесу. Доки Кіровоградщина в «зеленій зоні», доти діятимуть одні правила. Але якщо один з трьох показників погіршиться, то «колір» території зміниться, і тоді карантинні обмеження, зокрема й у школах, зміняться.

Якщо збережуться умови низького рівня захворюваності, то навчання буде здійснюватися у звичайному режимі. При високому рівні захворюваності доведеться запроваджувати дистанційне навчання. Якщо рівень захворюваності збережеться на середніх показниках, пропонується впроваджувати так званий «змішаний» тип навчання – поєднання дистанційного і власне фізичної присутності в школах. Цей тип навчання, можливо, і має сенс з точки зору освіти, але, на думку експертів, дещо некоректний. Адже для зараження достатньо й одного контакту з хворою людиною. А зараження може статися і тоді, коли діти будуть ходити до школи щодня, і якщо відвідуватимуть заняття раз на тиждень.

Поки Кіровоградщина впевнено знаходиться у «зеленій» зоні, навіть не підходячи до лінії «жовтої», батьків і опікунів школярів турбує хіба що питання,як діти діставатимуться школи. Адже в громадському транспорті діє обмеження щодо кількості пасажирів, а в навчальному році пасажиропотік значно збільшиться за рахунок учнів. Чи встигатимуть школярі на уроки і чи впорається з навантаженням транспортна система Кіровоградщини? Інформації про запуск додаткового транспорту в містах області саме до початку навчального року «НС» не знайшло.

Якщо ж епідемситуація в області погіршиться і школи перейдуть на «змішану» (або взагалі виключно дистанційну) форму навчання, то це загострить іншу проблему. Йдеться про вільний і безперебійний доступ до інтернету, а також забезпечення необхідними девайсами всіх учасників навчального процесу. Адже про які рівні можливості в доступі до освіти можна говорити, якщо в деяких дітей може не бути сучасного комп’ютеру або планшету, може не бути інтернет-зв’язку?

Про маски вчителів і медогляди школярів

Міністерство охорони здоров’я 25 серпня оновило правила щодо організації навчального процесу в закладах освіти. Нові протиепідемічні правила, зокрема, передбачають, що учням 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями шкіл дозволено без використання захисної маски або респіратора, що в регіонах «зелених» та «жовтих зон» у класі вчителі можуть працювати без маски, але за умови дотримання дистанції. Рекомендовано, щоб дозатори для антисептиків розміщували лише на вході до навчального закладу – адже від поширення вірусів ефективніше часте миття рук з милом. Водночас у санітарних кімнатах школи мають забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання багаторазових рушників заборонено.

Вчителів допускатимуть до уроків лише після вимірювання температури тіла. Дітям пропонуватимуть регулярні опитування щодо їх стану здоров’я. У випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.

У тимчасових рекомендаціях щодо організації навчального процесу, затверджених головним санітарним лікарем України, вказано, що захисні маски дітям потрібні, коли вони рухаються по території школи. Безпосередньо під час уроків діти можуть знімати індивідуальні захисні засоби. Відповідно вони не потрібні й під час занять фізкультурою та під час харчування у їдальнях.

– Ми розуміємо, що діти можуть забувати маски вдома, губити їх, бруднити тощо, тож наразі заклади освіти працюють над формуванням запасів захисних індивідуальних засобів для реагування на подібні ситуації. Ситуації будуть врегульовуватись, щоб діти були допущені до занять, – уточнив директор обласного управління освіти і науки Кіровоградщини Володимир Таборанський.

– Щодо медоглядів Міністерством охорони здоров’я було внесено певні зміни. Медогляди з великою кількістю лікарів можуть пройти учні 4-9 класів. Решта оглядів можуть здійснюватися сімейним лікарем без великої кількості лікарів та консиліуму. Ми зробили відповідні зміни у зв’язку з епідемією і довели їх до Міністерства освіти та науки, щоб для наших громадян було менше незручностей, — сказав міністр Максим Степанов 25 серпня під час брифінгу.

Раніше санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що медичний огляд перед навчальним роком мають обов’язково пройти лише першокласники. Решта дітей мають проходити медогляди протягом року – відповідальність за це несуть батьки чи опікуни. «Медичні огляди для дітей дорослого віку проводяться один раз на рік. Тому ми звертались з проханням до батьків і вчителів проводити медичні огляди ближче до дня народження дитини. Це дозволить зменшити кількість черг, покращити якість медичних оглядів і буде запобігати скупченню дітей та дорослих у передшкільний період», – сказав держсанлікар 19 серпня.

За чий рахунок антисептики?

Згідно з вищезгаданими рекомендаціями МОЗ, в школах при входах мають буди антисептики для рук. Директор управління освіти і науки ОДА Володимир Таборанський у коментарі виданню «Гречка» пояснив, що на Кіровоградщині батьки не мають ані здавати на них кошти, ані купувати самостійно – антисептики для шкіл області закуповуватимуть за кошти місцевих бюджетів. За його словами, наразі перед територіями стоїть задача щодо перерозподілу коштів, щоб на 1 вересня в усіх навчальних закладах були дезинфікатори.

– Ми бачимо це забезпечення коштами місцевих бюджетів. І не важливо, чи це громада, чи місто обласного значення, чи район. Кожен з них несе відповідальність за підпорядковані заклади. З батьків ніхто коштів збирати не буде. Якщо нам будуть відомі такі випадки, то ми на них жорстко будемо реагувати.

Водночас Володимир Таборанський закликав батьків забезпечувати дітей захисними індивідуальними масками з розрахунку на три години часу. Ці маски можуть бути як аптечними, так і зробленими самостійно. Разом із цим ніяких коштів нікому до підготовки закладів до навчального року чи боротьби з поширенням коронавірусної інфекції здавати не потрібно.

Також в області зробили попередні підрахунки щомісячних видатків шкіл на забезпечення всіх необхідних протиепідемічних заходів. Зрозуміло, що у кожної школи вони різні. Сільським школам у середньому потрібно близько 10 тисяч гривень на місяць, школам у райцентрах – близько 20 тисяч грн, а міським школам – приблизно 40 тис.грн. Наприклад, в обласному центрі начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко запевнила, що у школах Кропивницького закупили антисептики ще 19 серпня. За її словами, придбали загалом 100 літрових та 1300 п’ятилітрових ємностей для всіх навчальних закладів. Кожна школа забезпечена безконтактним термометром, а також паперовими рушниками. «Ми придбали маски для всіх наших працівників, дітки на заняття приходитимуть зі своїм індивідуальним захистом», – додала Лариса Костенко.

Про урочисті лінійки і виявлення симптомів

І хоча діти Кіровоградщини відвідуватимуть школи у звичному режимі, все ж навчальні заклади закликають в умовах адаптивного карантину утриматись від масових заходів – урочистих лінійок, квестів тощо. Загалом це стосується не лише 1 вересня, а й інших свят і дат. Позакласні заходи доцільніше проводити в малих групах чи окремих класах, а не на загальношкільному рівні.

Водночас батьків хвилює і інше питання: якщо у їхньої дитини виявлять під час уроків симптоми гострого респіраторного захворювання, то як діятиме школа в такому випадку? Таборанський запевнив, що якщо в учня виявлять ознаки ГРВІ, його ізолюють і одразу про це повідомлять батьків чи опікунів. Вони зможуть самостійно забрати дитину й доправити до закладу охорони здоров’я на обстеження. Якщо такої можливості не буде в них, то це зробить медпрацівник закладу.

А ось питання, чи можна буде в умовах карантину батькам/опікунам першачків приходити до школи, залишається дискусійним. Згідно з останніми рекомендаціями головного держсанлікаря, проходження батьків на територію навчального закладу не передбачено. Тож вчителі перших класів і вихователі зустрічатимуть дітей на вході до школи й доправлятимуть до класу. Водночас міністерство освіти радить школам найближчим часом провести педагогічні ради та збори батьківських комітетів, щоб спільно виробити єдині правила поведінки для педагогів, батьків і учнів. Заради безпеки, протиепідемічних норм мають дотримуватись усі учасники освітнього процесу.

Як навчатимуться учні в інших країнах?

Проблеми із доступом учнів і педагогічних працівників до інтернету, до комп’ютерів і комп’ютерних девайсів – це проблема не тільки Кіровоградщини і навіть не тільки України, а багатьох країн, де навчальний рік також починається в умовах карантинних обмежень. Наприклад, в більшості державних шкіл Америки розпочинатимуть навчальний рік дистанційно. За словами політолога Олександра Радчука, це означає, що для приблизно чотирьох мільйонів дітей США, які не мають доступу до інтернету (а це, як правило, афро- та латиноамериканці і представники корінних народів, діти із малозабезпечених родин), навчання в школі в найближчому семестрі буде недоступним. У деяких штатах, які мають проблеми з підключенням до всесвітньої мережі, планують використати телетрансляції уроків. у Мексиці, Перу, Танзанії та Індонезії уряди наймають місцевих знаменитостей та вчителів для створення захопливих навчальних матеріалів для телеуроків від дошкільної до середньої школи. Для більшої ефективності телеуроків використовують інструменти професійних телепередач – високоякісні сценарії і тривимірну анімацію.

Цікавий масштабний крок вирішили зробити в одному з навчальних округів Лос-Анджелесу: тут планують протестувати майже 700 тисяч учнів та 75 тисяч співробітників на COVID-19.

А от, наприклад, школи в Бельгії відкриються повноцінно у вересні – тамтешня влада вважає, що користь від особистої освіти перевищує ризики, пов’язані з пандемією.

Тож «Народне слово» рекомендує: вчіть шкільні дисципліни, мийте руки з милом, ретельно намилюючи їх не менше 35 секунд та при кашлі і чханні прикривайтеся не долонею, а згином ліктя. І тоді Кіровоградщина має всі шанси залишитися в «зеленій» зоні, а учні – отримувати освіту і соціалізуватися у звичних умовах.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ