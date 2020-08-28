ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГЛЯНУВ ХІД РЕКОНСТРУКЦІЇ СДЮШОР-2 У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Президент України оглянув хід реконструкції спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву-2.

Підрядники вже завершили зовнішні будівельні роботи. Наразі продовжують працювати над внутрішнім оздобленням, а також благоустроєм навколишньої території.

Зокрема в школі замінили вікна, влаштували конструкції вентильованого фасаду, а також залізобетонної підготовки під підлогу.

Окрім цього, у рамках реконструкції збільшили площу спортивної зали, а також придбали обладнання з кондиціювання та вентиляції приміщення.

Додатково: у СДЮШОР-2 займається 586 вихованців із п’яти видів спорту – легкої атлетики, футболу, боксу, бейсболу та софтболу. У закладі викладає 31 тренер.

Вихованці школи неодноразово займали призові місця на чемпіонатах України та Європи.

Двоє спортсменів брали участь у XXXI Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Тетяна Мельник посіла п’яте місце з естафетного бігу, а Дмитро Яковенко – 16 місце зі стрибків у висоту.

Згідно підсумків навчально-спортивної роботи, у 2019 році школа посіла III місце серед решти 90 закладів олімпійського резерву в Україні.