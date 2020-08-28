ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВІДВІДАВ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ

У межах робочої поїздки в Кіровоградську область Президент України Володимир Зеленський відвідав місце дислокації Третього полку Сил спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Підрозділи полку відомі тим, що героїчно визволяли Красний Лиман, брали участь у штурмах та обороні Савур-могили. Також спецпризначенці 3-го полку виводили підрозділи з оточення під Іловайськом, брали участь у боях і супроводжували колони під Дебальцевим і Мар’їнкою. Загалом у боях полк втратив 48 військовослужбовців, а 164 солдати та офіцери отримали поранення.

Очільник держави ознайомився з умовами проходження служби та штатним озброєнням вітчизняного виробництва, яким оснащений полк.

Володимир Зеленський підтримав ідею будівництва сучасного комплексу військового містечка на околиці Кропивницького зі штатно-посадовим житлом, що дасть змогу перенести місце дислокації полку з центру міста. На цій базі може бути, зокрема, гараж для техніки, зали для планування операцій, спортзали, місце проживання особового складу разом із сім’ями.

Під час спілкування з іноземними військовими інструкторами Президент України подякував за допомогу, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Також Володимир Зеленський зауважив, що участь іноземних інструкторів у підготовці військових підвищує бойові навички українських воїнів та рухає нашу армію до НАТО.

«На початку війни наші стратегічні західні партнери зробили неможливе й допомогли нашій армії, яка була з точки зору підготовки та техніки, форми й обладнання далеко не на тому рівні, що зараз. Ми за цю підтримку дуже вдячні», – заявив Глава держави.

Президент також відвідав музей – кімнату бойової слави полку. Тут, зокрема, є зал Холодного Яру та освітня зала для дітей.

У залі, присвяченому участі у війні на Донбасі, один з найбільш унікальних експонатів – «броньовані душі». Це шість бронежилетів, які врятували життя бійцям полку.

Під час перебування у місці дислокації полку Володимир Зеленський вручив державну нагороду та годинники чотирьом військовим. Натомість Президентові подарували символіку полку та комікси про військову частину, реальні бойові дії з реальними персонажами.

Глава держави також ушанував хвилиною мовчання всіх бійців, загиблих у війні на Донбасі.