КАРАНТИН: КІРОВОГРАДЩИНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ У «ЗЕЛЕНІЙ» ЗОНІ

Кіровоградська область знову ввійшла до «зеленої» зони поширення коронавірусної інфекції. Показники рівня епідемічної небезпеки в регіоні залишаються стабільними впродовж місяця.
Про це проінформувала головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук, сьогодні, 28 серпня, на підставі протокольного рішення Центральної комісії з питань ТЕБ і НС.
На Кіровоградщині передбачається можливість продовження послаблення протиепідемічних заходів, оскільки за крайні два тижні зафіксовані такі показники:
- Заповненість інфекційних ліжок менше 50%.
- Виявлення нових випадків захворювання складає менше 40,0 на 100 тис. населення.
- Охоплення тестування більше 24,0 на 100 тис. населення.
Надія Оперчук зауважила, що обмежувальні заходи у регіонах із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки посилили.
Забороняється:
- робота дискотек, розважальних закладів, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
- проведення концертів, крім організованих закладами культури, для яких концертна діяльність упродовж крайнього року є основним видом діяльності.
«У Кіровоградській області зберігається стабільна ситуація, але це не означає, що можна ігнорувати обмежувальні заходи. Якщо хоч один із показників перевищить норму, область ввійде до «помаранчевої» зони, відповідно карантинні обмеження будуть жорсткішими», – зазначила Надія Оперчук.