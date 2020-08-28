КАРАНТИН: КІРОВОГРАДЩИНА ЗАЛИШАЄТЬСЯ У «ЗЕЛЕНІЙ» ЗОНІ

Кіровоградська область знову ввійшла до «зеленої» зони поширення коронавірусної інфекції. Показники рівня епідемічної небезпеки в регіоні залишаються стабільними впродовж місяця.

Про це проінформувала головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук, сьогодні, 28 серпня, на підставі протокольного рішення Центральної комісії з питань ТЕБ і НС.

На Кіровоградщині передбачається можливість продовження послаблення протиепідемічних заходів, оскільки за крайні два тижні зафіксовані такі показники:

Заповненість інфекційних ліжок менше 50%.

Виявлення нових випадків захворювання складає менше 40,0 на 100 тис. населення.

Охоплення тестування більше 24,0 на 100 тис. населення.

Надія Оперчук зауважила, що обмежувальні заходи у регіонах із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки посилили.

Забороняється:

робота дискотек, розважальних закладів, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

проведення концертів, крім організованих закладами культури, для яких концертна діяльність упродовж крайнього року є основним видом діяльності.