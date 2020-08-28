ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДСТАВИВ УХВАЛЕНУ В БЕРЕЗНІ ОБЛРАДОЮ СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ КІРОВОГРАДЩИНИ

У межах робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у представленні заходів з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки.

«Кіровоградщина має вигідне географічне розташування, а отже – хороший транспортний потенціал. Має дуже родючі землі та мінеральні ресурси. Має майбутнє у харчовій промисловості, машинобудуванні, приладобудуванні та ІТ-сфері. Саме на ці сильні сторони регіону має бути зроблена ставка», – заявив очільник держави.

На його думку, саме ці переваги мають використовувати місцева та центральна влада, щоб рухати вперед область і всю країну.

Серед проблемних питань області – зношеність фондів, недостатній рівень житлового будівництва, неналежний стан об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури, слабкий розвиток туристичного потенціалу, складна демографічна ситуація, проблеми з розвитком освіти та відплив молоді.

Тому пріоритетами на найближчий час мають стати розвиток інноваційної економіки, забезпечення сприятливого клімату для інвестицій, створення та розвиток нових підприємств і робочих місць, поліпшення якості медицини тощо.

Представляючи Стратегію розвитку Кіровоградської області, народний депутат Микита Потураєв зазначив, що особливу увагу слід приділити інвесторам, які розвивають високотехнологічне виробництво, вкладають в IT-сектор. А тому пріоритетним є також розвиток сучасної інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, створення проектів смарт-сіті, електронних платформ із надання адмінпослуг.

Перспективними напрямами також є розвиток харчової промисловості та машинобудування. А відновлення доріг та інфраструктури сприятиме також розвитку туристичного потенціалу регіону, зокрема будівництву сучасних готелів і готельно-ресторанних комплексів.

У питанні покращення соціального забезпечення населення нещодавнє підвищення мінімальної зарплати стане лише початком. Також важливим є забезпечення ветеранів та їхнє оздоровлення, вдосконалення соціальної роботи з багатодітними сім’ями та розвиток системи надання допомоги особам, що постраждали від насилля.

Народний депутат назвав п’ять головних перспективних проектів регіону: технопарк Flycity 4.0 на базі Льотної академії, міжнародний аеропорт, індустріальний парк «Олександрія», клінічний онкологічний центр та культурно-спортивне середовище.