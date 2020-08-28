ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НОВОГО ГОЛОВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА АНДРІЯ НАЗАРЕНКА

Подія сталася 27 серпня, під час робочої поїздки гаранта у Кіровоградську область.

“Я хочу від себе сказати, що ми дійсно сьогодні будуємо нову країну – чесну і прозору, де закон один для всіх і відповідальність також. І для нас немає недоторканих. Навіть, якщо це люди, яких призначав Президент. Навпаки, до таких людей увага ще більш пильна”, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України побажав новому губернатору “пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді”.

“Ми розуміємо, що найголовніше для розкриття потенціалу вашого краю – це залучення інвестицій. І Андрій Назаренко знає, як це робити, і має в цьому успішний досвід”, – додав Володимир Зеленський.

Новопризначений очільник Кіровоградщини подякував за честь бути представленим особисто Президентом України.

“Нам слід повертатись до системного розвитку. Ми маємо генерувати гордість за рідний край. Область втомилась від нескінченних негативів. Нам потрібно просто працювати, щоб щодня з нашої області звучали хороші новини. Новини, які будуть змушувати нас пишатись успіхами наших дітей, подвигами наших захисників, успіхами в спорті і культурі”, – розповів Андрій Назаренко під час презентації Стратегії розвитку Кіровоградщини.

За його словами, реальна децентралізація і сильні команди в кожній громаді повинні стати саме тими інструментами, які допоможуть збудувувати гордість кожного куточка регіону.

“Єдині і сильні ми впораємось з усім”, – заявив Андрій Назаренко громадськості.