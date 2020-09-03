А У НАС ЗЕЛЕНСЬКИЙ БУВ…

У Кропивницькому побував Володимир Зеленський. Приїхав лише через рік з чимось після обрання – це нехарактерно для нашої області, яку президент Віктор Ющенко не відвідав жодного разу за всю каденції, інші бували по разу десь році на третьому-четвертому каденції.

Напередодні Президент перебував з аналогічним робочим візитом на Дніпропетровщині і ночував в Кривому Розі у батьків чи десь поруч з ними. Схоже, раніше за всіх взнали (чи здогадались?) про перспективу поїздки першої особи цим напрямком працівники дорожньої галузі, бо серйозний ремонт цієї траси Н-23 почали два місяці тому. А ця дорога раніше входила до десятки найгірших в країні серед міжобласних доріг. Однак Зеленський прилетів гелікоптером…

Досвід усіх попередніх приїздів попередніх президентів свідчить, що перша особа держави в обласному центрі відвідує «Радій», «Червону зірку – Ельворті», аеропорт, «Сонолу» (чи «Креатив»). В останні роки після фактичного зникнення останнього зі згаданих потужного виробництва його замінено на обласний госпіталь ветеранів та інвалідів війни. Володимир Зеленський відвідав «Радій». Не дивно – на підприємстві зала для засідань та зібрань за рівнем обладнання вище, ніж в будівлі обласної державної адміністрації. Там він зустрівся з представниками бізнесу Кіровоградщини.

«Під час робочої поїздки до Кіровоградської області президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками місцевого бізнесу. Я як член президії ради Федерації роботодавців України, голова Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців закликав президента підтримати законопроект про локалізацію (№3739)», – розповів про зустріч Павло Штутман.

Згідно з проєктом закону, перевагу на тендерах надавати будуть тим учасникам торгів, які мають виробництво в Україні і збирають свої машини з певної кількості деталей з локалізацією на рівні 25-40% на початковому етапі.

Учасники зустрічі розповіли про заборгованість НАЕК «Енергоатом» перед НВП «Радій» за поставлене обладнання для модернізації енергоблоків на атомних електростанціях. «Президент України зазначив, що питання погашення кредиторської заборгованості “Енергоатому” та стійкого фінансового становища компанії є важливим як для роботи паливно-енергетичного комплексу, так і для постачальників. І нещодавно парламент ухвалив Закон “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”. Він має системно вирішити питання накопичених боргів», – повідомили пізніше в Офісі президента. Судячи з того, що на наступну локацію – Центр надання адміністративних послуг – Зеленський прибув з запізненням на годину, бізнесменам було про що розповісти президенту та про що спитати.

На вході до ЦНАПу, який вже зовсім скоро остаточно відкриють для відвідувачів, на Зеленського налетів натовп зі своїми вічними селфі і не тільки. Якісь люди голосно кричали до Зеленського про корупцію в місцевих правоохоронних органах, якісь документи передали помічникам. До ЦНАПу не пускали журналістів, тому про те, що там відбувалося, нічого не відомо.

До наступної локації біля театру імені Кропивницького Зеленський пройшовся пішки, охорона ледве встигала відбивати хвилі бажаючих зробити селфі, та все одно парі підлітків це вдалося.

Принагідно президент відвідав «Ресторацію Кропивницьких». Як розповів згодом бренд-шеф закладу Володимир Овчінніков (про це написав місцевий сайт «Озон»), про наміри нагодувати високого гостя саме у “Ресторації Кропивницьких” керівництву закладу сповістили лише вночі перед візитом. «Меню було складено у концепції сучасної української кухні».До складу меню входив: пряний оселедець, котлета по-київські, борщ і салат з помідорами та бринзою. На десерт Володимир Зеленський скуштував львівський сирник та випив морс.

“ Я думаю, що навіть сам Володимир Зеленський до останнього не знав, де він буде обідати. Тому що це багато перевірок від ДСНС, санепідемслужби, Держпродспоживслужби та СБУ, висновки яких впливають на рішення”, – відзначив Володимир Овчінніков.

Біля театру за периметром, відгородженим металевим парканом, вишикувались місцеві активісти з плакатами-вимогами, але високий гість на цю частину аудиторії не відреагував.

Володимир Зеленський представив Андрія Назаренка, нового голову обласної державної адміністрації. Також Президент прослухав програму розвитку області від не сторонньої йому партії «Слуга народу», подивився на деяких кандидатів на різні рівні від цієї політичної сили. І прямим ходом рушив до 3-го окремого полку спецпризначення імені Святослава Хороброго.

Там нагородив кількох воїнів (звісно, їхні прізвища не розголошуються). А ще керівництво легендарної частини попрохало підтримки голови держави у такому питанні. Полку затісно у межах будівель, яким більше 150 років. Тому виникла така ідея – на околицях міста побудувати повноцінне військове містечко, де поруч будуть учбові корпуси та полігон, спортивні споруди та зали, гаражі для транспорту і, головне, житло для військових. Не такий вже секрет, що більшість вояків полку мешкає у спальному районі кілометрів за десять від полку. З точки зору мобілізації це неправильно, та і просто добиратися людям до та з міста служби вартує багато часу. І безпеку містечка можна організувати на сучасному рівні. Президент Зеленський обіцяв підтримати цей проєкт. Як повідомляє сайт Міноборони, «Президент також відвідав музей – кімнату бойової слави полку. (…) Під час перебування у місці дислокації полку Володимир Зеленський вручив державну нагороду та годинники чотирьом військовим. Натомість Президентові подарували символіку полку та комікси про військову частину, реальні бойові дії з реальними персонажами.

Насамкінець Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву – 2 (ту, що в Дендропарку), яку реконструюють у межах “Великого будівництва”. Подивився на ремонт. В нього вже вкладено біля 52 мільйонів гривень, готовність комплексу – 92 відсотки.

Президента на вході зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Вона виборола нагороду торік, коли їй було 9 років і 3 місяці.

Зеленський подивився на тренування каратистів. Геть неочікувано вихованці … подарували президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою та назвою виду спорту – «традиційне карате».

Після короткого брифінгу з питаннями “про міжнародне становище» президент рушив у бік Черкас.

P.S. До речі, Зеленський сказав, що ті, хто відповідає за його візити, вже отримали прочуханку за те, що затягували з його візитом на Кіровоградщину.